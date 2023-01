Retour victorieux pour Gary Payton II

Tout s’est enfin accéléré pour Gary Payton II ces derniers jours. Après avoir récupéré sa bague de champion à l’occasion du passage de Portland sur le parquet des Warriors, le fils de Gary Payton a enfin pu jouer sous ses nouvelles couleurs cette nuit.

Opéré au niveau de la sangle abdominale cet été, il a pu jouer 13 minutes, le temps d’inscrire 7 points, prendre 2 rebonds et délivrer 4 passes décisives. Cerise sur le gâteau, les Blazers ont explosé les Pistons (135-106).

Après la rencontre, l’heure était au soulagement pour GP II.

« Ça fait du bien de pouvoir jouer avec les gars, s’habituer à tout le monde, voir comment chacun bouge et ce que chacun aime faire », a-t-il déclaré avant d’évoquer ces longs mois de convalescence sur la touche. « C’était frustrant. J’en avais marre de regarder mes potes jouer. Avec mon profil, ma seule façon d’aider et de pouvoir être disponible pour jouer. C’est ce qui était le plus frustrant, de ne pas pouvoir être en mesure d’aider mon équipe. Maintenant que je suis là, c’est mieux. On a réussi un super match, surtout en attaque. Ça volait de partout, il y avait une énergie contagieuse qui a poussé tout le monde ».

Chauncey Billups voit aussi son retour d’un bon œil alors que le coach récupérait aussi Jusuf Nurkic (malade). En 13 minutes, les Blazers ont ainsi pu voir de quoi leur premier renfort de 2023 était capable.

« J’ai trouvé qu’il avait l’air bien. Comme je vous l’ai dit avant le match, il aura un impact des deux côtés du terrain. C’est sa force. C’est un perturbateur défensivement, et offensivement, il est vraiment unique. Il joue sur un registre qui n’est pas habituellement celui des arrières. Il pose des problèmes à l’adversaire. Il a fait du super boulot avec son temps de jeu sur ce match », s’est-il réjoui. « Peu d’équipes ont un joueur comme lui (…). En attaque, c’est un très bon passeur, il met ses 3-points dans le corner, et c’est un super poseur d’écran. C’est aussi un bon deuxième créateur sur le terrain. Il fait beaucoup de choses. C’est comme un couteau-suisse ».