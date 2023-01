Gary Payton II enfin prêt à débuter sa saison

L’attente est enfin terminée pour Gary Payton II, absent des parquets depuis le début de la saison après avoir été opéré au niveau de la sangle abdominale cet été.

D’après The Athletic, le « combo-guard », qui a d’ailleurs récupéré sa bague de champion ce weekend à l’occasion du déplacement des Blazers à San Francisco, est en effet prêt à jouer son premier match de la saison, cette nuit contre les Pistons. Comment le sait-on ? Son nom a officiellement été enlevé de « l’injured list » de son club.

C’est une très bonne nouvelle pour les Blazers, pas au mieux en ce moment avec seulement une victoire sur leurs cinq derniers matchs. Ils vont enfin pouvoir compter sur leur recrue estivale pour soulager Damian Lillard et Anfernee Simons par ses qualités défensives sur les lignes arrières. Comme il l’avait fait auprès de Stephen Curry.

Il faudra toutefois certainement se montrer patient avant que le fils de « The Glove » ne retrouve son meilleur niveau, après six mois loin des parquets et alors qu’il découvre de nouveaux coéquipiers dans l’Oregon.