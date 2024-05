Les soucis des Hawks, les rumeurs, le titre de meilleur défenseur… La grosse interview de Clint Capela

Les Hawks ont perdu leurs quatre derniers matchs, sans Clint Capela, et ils pointent désormais à la neuvième place de la conférence Est. Alors qu’on approche de la mi-saison, le pivot suisse est revenu avec nous, après la défaite face aux Warriors, sur cette première partie de saison et sur ce qu’il manque à Atlanta pour rectifier le tir et accrocher les playoffs.

Clint, après avoir raté votre quatrième match de suite, comment vous sentez-vous et quand pensez-vous effectuer votre retour ?

Ça va bien. Tous les jours, j’essaie de pousser un plus pour voir comment mon corps répond mais je ne suis pas encore prêt. Je suis en « day to day », je ne me mets pas de pression, je veux revenir quand je serai à 100%. Je vais prendre mon temps parce que je ne veux prendre aucun risque avec ce genre de blessure.

Avant le match, Nate McMillan avait mis l’accent sur vos débuts de match ratés. Malgré tout, vous étiez à -21 en début de troisième quart temps. Comment expliquez-vous ce problème récurrent à l’allumage ?

Ça vient surtout de notre effort. Souvent, on ne commence pas les matchs avec assez d’intensité et on le paie cash, comme aujourd’hui. Alors on a su revenir mais dans les matchs comme ça, surtout quand t’es à l’extérieur, c’est très, très dur de revenir. On a su le faire mais cette saison on a aussi beaucoup de problèmes pour maintenir notre avance en fin de match. C’était un problème à la maison et on a fait la même chose ce soir. Je crois qu’on est à +9 avec 5-6 minutes à jouer (ndlr : 115-106, avec six minutes à jouer) et ils sont revenus très vite. Surtout une équipe pareille avec une alchimie aussi bien huilée. C’est dommage parce qu’on avait fourni un gros effort pour revenir de -20, et le perdre de cette façon c’est rageant.

« …tu avais LeBron qui est allé chercher des rebonds, qui courait plus vite que nous, qui en voulait plus tout simplement »

Globalement, vos résultats sont en dents de scie depuis le début de saison. Est-ce que ce problème d’entame de match est le symbole de votre saison ?

C’est dur… On a eu beaucoup de joueurs majeurs qui ont été blessés comme Bogdan Bogdanovic, Dejounte Murray, John Collins… Mais ce n »est pas une excuse. On a clairement une grosse marge de progression mais encore une fois, ça passe avant tout par plus d’effort. On l’a bien vu ce soir avec des Warriors qui jouent avec une grosse intensité tout le match. C’est flagrant sur leurs coupes loin du ballon. Et puis ils n’abdiquent jamais. C’est vraiment l’aspect que l’on doit corriger et si on y arrive, on sera beaucoup plus compétitif.

Pour vous, le manque d’intensité est le problème numéro 1 pour votre équipe ?

Absolument. Si tu regardes la plupart de nos défaites, l’effort n’est pas le même. Par exemple, notre défaite contre les Lakers lors du dernier match, tu avais LeBron qui est allé chercher des rebonds, qui courait plus vite que nous, qui en voulait plus tout simplement. Dans une saison aussi longue, tu ne peux pas avoir de l’intensité sur un match, et puis ne pas en avoir lors du match suivant. Ce soir, on s’est vraiment bien battu et même si on a perdu, j’espère qu’on va pouvoir enchainer au prochain match. On ne peut pas lâcher, il faut continuer à se battre.

Défensivement, vous êtes meilleurs que la saison dernière, notamment grâce à l’arrivée de Dejounte Murray, mais que faut-il pour passer un cap supplémentaire et entrer dans le Top 10 de la ligue ?

On manque de régularité. Et encore une fois ça passe par plus d’intensité, plus d’envie dans le jeu et ça se traduira pas une meilleure défense de l’autre côté. Défensivement c’est l’effort avant tout, et comme je le disais, notre plus grosse marge de progression, elle est là. Si on peut rectifier ça, on peut vraiment changer de dimension.

On sait que vous avez l’ambition de gagner le titre de meilleur défenseur ou d’être élu dans une des All-Defensive Teams, pensez-vous que ça soit possible avec le niveau collectif de votre défense cette saison ?

Je ne pense pas… Ce ne serait pas juste par rapport aux équipes qui possèdent les meilleures défenses de la ligue, qui sont connectées en défense comme Boston et d’autres équipes. J’aimerais bien y croire mais quand je vois ce qu’on fait… En fait, je suis LE défenseur principal de l’équipe mais généralement, le meilleur défenseur de l’année ou les joueurs présents dans les All-Defensive Teams appartiennent à des équipes du Top 5 ou Top 10 défensif de la ligue. Même chose pour le titre de MVP par exemple. Tu ne peux le gagner que si tu fais partie des meilleurs équipes de la ligue. Mais bon, je vais continuer à jouer mon rôle. Ça fait partie de mon ADN et c’est un rôle que je joue avec beaucoup de fierté.

« Si ça trouve cette saison, on peut rater le play-in »

Il y a beaucoup de bruits autour de votre franchise en ce moment avec les bisbilles entre le coach et Trae Young, des questions sur le leadership du même Young, les rumeurs de transferts autour de John Collins. Comment vous gérez tout ça ?

Entre nous, les joueurs, on sait que ce sont des choses sur lesquelles on n’a aucun contrôle. On entend des choses, on lit des choses dans la presse et on en est forcément conscient…. Mais tout ce qu’on peut faire, c’est de rester concentré et de jouer nos rôles sur le terrain, que ce soit en match mais aussi à l’entrainement. Répondre sur le terrain et de gagner des matchs, c’est le seul moyen de faire oublier ce qu’il se dit et de répondre aux critiques.

Est-ce que tout ça a un effet sur le manque d’effort que vous décriviez ?

Non, non, je ne pense pas. Parce que notre problème d’effort était déjà là la saison dernière. Si on met de l’intensité, on est capable d’aller chercher une demi-finale. Mais quand on ne met pas l’effort, on accroche juste les playoffs ou le play-in comme l’année dernière… Et si ça trouve cette saison, on peut rater le play-in. On le sait. On connaît notre classement mais ce n’est pas ce qui se dit dans les médias qui a un impact sur notre effort. Quand tu joues au basket, tu ne penses pas à tout ça.

Propos recueillis à San Francisco.