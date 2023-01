La semaine dernière, alors que son retour sur les planches était imminent, après plus d’un mois d’absence à cause d’une fracture du nez, il assurait qu’il ne comptait absolument pas mettre un terme prématuré à sa saison.

Une semaine, trois matches et deux « game winner » plus tard, on peut considérer sans trop de doutes que Scoot Henderson était sincère, et que le terrain lui manquait.

Contre les Ontario Clippers le 27 décembre, puis contre le Birmingham Squadron (l’équipe affiliée aux Pelicans) ce dimanche, le meneur américain, que tous les observateurs considèrent unanimement comme le second choix derrière Victor Wembanyama pour la la Draft 2023, a offert la victoire à son équipe sur un ultime shoot décisif.

Au cours du premier match, dont l’issue était décidée par le fameux « Elam Ending » avec un score cible, comme au All-Star Game ces dernières années, Scoot Henderson s’est élevé sur un tir à mi-distance en sortie de dribble, exercice qu’il maitrise déjà les yeux fermés, pour approcher les siens à un point du score cible.

Au match suivant, c’est sur un « and-one » après un drive autoritaire vers le cercle que le natif de Géorgie a fait la différence, à quatre secondes de la fin du match.

Ses « highlights » des deux rencontres :