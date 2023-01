Jeremy Lin quitte la ligue chinoise en pleine saison

Il y a un mois, Jeremy Lin faisait parler de lui pour ses critiques quant aux conditions dans lesquelles il devait préparer ses matchs dans la ligue chinoise, par rapport à la quarantaine imposée par la politique gouvernementale « Zero Covid ». Bloqué dans un hôtel de Shanghai, le joueur du Guangzhou Loong Lions avait d’ailleurs écopé d’une amende 1 400 dollars pour « commentaires inappropriés ».

Aujourd’hui, l’ancien joueur des Knicks est à nouveau dans l’actualité car il met fin à sa saison et quitte la Chine ! Il s’est expliqué dans un post sur Instagram.

« Après mûre réflexion, j’ai décidé de quitter la CBA cette saison. Ce ne fut pas une décision facile. J’adore toujours le basket et je suis impatient de revenir sur les parquets un jour. Pour l’instant, je rentre aux États-Unis pour me reposer et repartir de zéro. Ensuite, je prendrai une décision avec ma famille. Ces trois dernières années, ce fut difficile de ne pas jouer devant les fans, il me manque énormément. »

Un retour en NBA est-il possible ? « Quand j’aurai pris ma décision, je la donnerai à tout le monde », annonce celui qui avait mis le feu à la ligue en 2012, pendant la Linsanity.

Jeremy Lin n’a plus rejoué dans la ligue américaine depuis la saison 2018/2019 et son court passage à Toronto. En 2021, on l’avait aperçu en G-League, avec les Warriors, avant qu’il ne rejoigne finalement la Chine.