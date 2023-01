L’ogre Steven Adams s’est régalé dans la raquette des Kings

Avant de recevoir les Kings, Steven Adams avait terminé l’année 2022 avec de très solides chiffres au rebond. Sur les six derniers matches, il était en effet à 13.7 prises de moyenne, dont 5.7 offensives.

L’ancien du Thunder a commencé l’année 2023 sur sa lancée en dominant Sacramento avec 23 rebonds, dont 13 offensifs ! Mike Brown n’a pu que constater les dégâts pendant toute la partie…

« Il prend de la place en bas », commente le coach des Kings. « C’est un monstre et je trouve qu’on n’a pas été collectivement au rebond. Il faut un joueur face à lui et un autre derrière lui pour essayer de l’écarter du cercle. »

Steven Adams, à lui seul, a pris presque autant de rebonds offensifs que l’ensemble des Kings (14). Les Grizzlies ont gobé 21 rebonds offensifs, transformés ensuite en 15 points. Le pauvre Domantas Sabonis, qui a fait son possible avec 18 rebonds et 14 rebonds, était bien seul face à un joueur considéré comme le plus puissant de la ligue.

« Trop souvent, j’insiste, on n’a pas bloqué au rebond, ou on n’a pas aidé Domantas avec Adams », regrette Mike Brown. « Donc il a pris beaucoup de rebonds pour eux. 21 rebonds offensifs, ça fait mal. »

Le pivot de Memphis a parfaitement exploité les faiblesses des Kings et les Grizzlies ont inscrit plus de la moitié de leurs points (64) dans la raquette dans cette victoire.

« Il est dans les tranchées et je ne pense pas que quelqu’un va aller se battre avec lui, c’est un homme parmi des enfants », analyse Ja Morant pour ESPN. »Les Kings sont en difficulté au niveau du cercle », remarque Steven Adams. « Ils ne protègent pas leur panier, donc l’objectif c’était d’attaquer encore et encore. »