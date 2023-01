Les Nuggets et les Celtics ont trouvé le temps long…

Alors que les Nuggets menaient de 13 points à moins de 7 minutes de la fin du match, la rencontre face aux Celtics a été arrêtée pendant… 35 minutes ! La faute à Robert Williams dont le dunk a fait bouger le cercle ! « Cela ne m’était jamais arrivé. Je ne m’en étais pas aperçu avant que mes coéquipiers me le reprochent » a réagi le pivot de Boston.

Mais à écouter Jaylen Brown, les reproches sont surtout à adresser au personnel de la salle. « Il n’y avait aucune communication ! Ils ont essayé de le réparer, mais quand on est revenu sur le terrain, on avait toujours l’impression que le cercle n’était même pas au niveau. Nous avons juste perdu tout ce temps. »

Un temps où les corps ont refroidi alors qu’il faut éviter la blessure au moment de reprendre. « Cela a un effet sur le match » poursuit Jaylen Brown. « C’est comme ça que les blessures surviennent. Heureusement, il n’y a rien eu. Pour moi, tout le processus a été mal géré, et ça a eu un effet. Heureusement, personne ne s’est blessé ».

Six employés, deux échelles…

Pas moins de six personnes et deux échelles ont été nécessaires pour remettre le cercle droit. Mais après avoir échoué à tenter de le redresser, ils ont décidé de le remplacer.

Côté Denver, Mike Malone s’est demandé si cette coupure n’allait pas casser le rythme de son équipe. En face, Joe Mazzulla s’inquiétait du physique de ses hommes.

« Le plus important, c’était la sécurité des joueurs. J’ai demandé au staff ce qu’il fallait faire pour qu’on soit certain que les gars soient bien physiquement. On voulait jouer et être compétitif. Il y avait 13 points d’écart à six minutes de la fin. Je voulais être sûr qu’on mette nos joueurs dans les bonnes dispositions. »

Au final, cette coupure n’aura pas d’incidence sur le scénario du match que les Nuggets ont largement dominé. Même Jaylen Brown, bougon, l’a reconnu. « C’était un match étrange » conclut-il. « La coupure a été plus longue que prévu. Cela nous a un peu coupé dans notre élan, mais il faut féliciter les Nuggets pour avoir bien joué. »