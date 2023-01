Nuggets – Celtics : Nikola Jokic survole le choc des leaders en NBA

Ce premier choc de l’année 2023, entre les deux leaders des deux conférences, n’a pas été aussi alléchant qu’on pouvait le souhaiter. En effet, les Celtics ont été battus assez sèchement par les Nuggets, qui mettent ainsi un terme à leur série de quatre victoires de suite (123-111).

Ce fut une soirée globalement compliquée pour les hommes de Joe Mazzulla, clairement moins tranchants en attaque en comparaison à leurs standards habituels de la saison (46% aux tirs, 27% derrière l’arc), face à une équipe de Denver pas là pour faire de cadeaux en défense.

Pour les Nuggets, justement, on peut considérer cette victoire comme référence, face au meilleur bilan de la ligue, même si les coéquipiers d’un Nikola Jokic qui a survolé la rencontre avec un nouveau triple-double (30 points, 12 rebonds et 12 passes) sont actuellement leaders de la conférence Ouest, vainqueurs de dix de leurs douze matchs.

Sous l’impulsion du « Joker », l’attaque a tourné à plein régime (57% aux tirs, idem derrière l’arc), n’offrant aucun répit aux Celtics des deux côtés du terrain.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le troisième quart-temps décisif des Nuggets. Alors qu’ils avaient globalement dominé la première mi-temps sans avoir pour autant réussi à signer un vrai break (+8 seulement), face à des Celtics pourtant pas bien réactifs, les Nuggets ont fait ce qu’il fallait pour distancer pour de bon leurs adversaires dès le retour aux vestiaires. Par l’intermédiaire d’un énorme troisième quart-temps à 36 points à 72% aux tirs, leur offrant une avance de 13 points avant d’attaquer le dernier acte, plus calme et équilibré.

– Le « Joker » a gagné le duel des candidats MVP. Si le duel entre les Nuggets et les Celtics était alléchant, le match dans le match entre Nikola Jokic et Jayson Tatum, deux des tous meilleurs joueurs de la saison, candidats très crédibles au MVP, l’était peut-être encore plus. Mais au même titre que le match dans son ensemble, un brin décevant en comparaison à l’excitation que l’affiche procurait sur le papier, ce duel entre ces deux titans de l’exercice 2022/23 n’a pas été aussi épique qu’espéré. Le « Joker », avec son triple-double (30 points, 12 rebonds et 12 passes), volant en effet aisément la vedette à la superstar des Celtics, productif mais imparfait (25 points, 7 rebonds et 6 passes, mais 5 pertes de balle et un impact sur le collectif moins important qu’à l’accoutumée).

TOPS & FLOPS

✅ Les lieutenants de Nikola Jokic. Même si Jamal Murray était absent, le pivot serbe a été très bien épaulé, notamment par trois autres titulaires : Bruce Brown, Aaron Gordon et Michael Porter Jr. Les trois joueurs apportant un volume de jeu conséquent (58 points et 8 tirs primés, notamment) autour du double MVP, donnant le tournis à la défense des Celtics, souvent dépassée.

✅ Jaylen Brown. Malgré la défaite, match de patron d’ailier de Boston, auteur de 14 points dès le premier quart-temps pour se mettre en rythme, et au total de 30 points, avec 8 rebonds et 3 passes. Dans l’impression visuelle, il a été plus à son aise que son compère Jayson Tatum en attaque.

⛔️ Malcolm Brogdon. Soirée à oublier très vite pour le sixième homme des C’s (4 points à 1/6 aux tirs), en difficulté en première mi-temps, et de ce fait laissé sur le banc durant la majeure partie de la seconde période. L’ancien des Bucks et des Pacers a été sorti de son match très tôt, à cause des vagues successives de défenseurs rugueux envoyés sur lui, comme notamment Bruce Brown et l’étonnant et intrépide rookie Christian Braun.

UN QUATRIÈME QUART-TEMPS PLUS LONG QUE PRÉVU

C’est l’image de la soirée : Marcus Smart assis sur le terrain au beau milieu du quatrième quart-temps, les jambes et bras croisés, fixant le panier en face de lui pendant que le staff technique de la Ball Arena tentait de régler l’arceau, plus du tout droit après un énorme dunk de Robert Williams III.

L’interruption a duré… une demi-heure, avant que les joueurs ne repartent s’échauffer quelques minutes avant de finir la rencontre, dont l’issue semblait actée à ce moment de la partie.

LA SUITE

– Nuggets (24-12) : « back-to-back » chez les Wolves (02h00)

– Celtics (26-11) : déplacement à OKC, dans la nuit de mardi à mercredi (02h00)