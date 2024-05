Zach LaVine n’a aucun mal à laisser le dernier tir à DeMar DeRozan

Il s’en est fallu de peu pour que l’histoire se répète. Un an plus tôt, DeMar DeRozan avait réalisé un incroyable exploit en réussissant deux « game winner » au buzzer en l’espace de 24 heures pour entrer dans l’année 2022. Samedi soir, la même situation a bien failli se reproduire lorsque Chicago s’est retrouvé mené 103-102 par Cleveland avec la possession à suivre pour les Bulls.

Comme l’a glissé Caris LeVert après le match, « le monde entier savait » que le dernier ballon allait revenir à DeMar DeRozan. L’ailier des Bulls a finalement pris un tir très compliqué, qui a rebondi sur le cercle.

Alors qu’il sortait de sa meilleure performance de la saison avec 43 points au compteur face à Detroit, son coéquipier Zach LaVine n’a pas exprimé de regrets quant à cette dernière possession manquée.

« Non, ce n’est pas difficile. Je veux dire, quand on sait ce qu’il a fait dans sa carrière. Il a mis beaucoup de ces tirs. J’en ai mis aussi, mais on vit avec le résultat. Je suis à fond derrière lui à chaque fois qu’il prend un tir comme ça parce que je l’ai vu en mettre plus qu’il n’en a ratés », a-t-il déclaré.

Un tir qui aurait dû lui revenir

Zach LaVine a également révélé que le dernier tir aurait en fait pu lui revenir, d’après le système dessiné par Billy Donovan sur le dernier temps-mort, sans doute conscient que DeMar DeRozan allait être ciblé. Sur l’action, on voit en effet Nikola Vucevic poser un écran en tête de raquette pour donner une opportunité à Zach LaVine.

« C’était soit un post-up pour DeRozan soit un pindown pour moi, mais on n’a pas été en mesure de le mettre en place », a-t-il glissé. « On aurait peut-être pu demander un temps-mort, mais à ce moment là, tu cherches juste à te procurer un bon tir. On n’a pas été en mesure de nous procurer le tir qu’on voulait exactement. Mais j’ai déjà vu DeRozan en mettre d’autres comme ça ».

Nul doute que l’occasion de conclure un match dans les derniers instants se présentera à nouveau et que ce sera à son tour de prendre ses responsabilités. Un moment qu’il attend avec impatience.

« Vous savez bien que je suis le gars le plus confiant qui puisse exister », a-t-il lancé. « J’ai déjà eu plein d’opportunités. J’ai d’ailleurs manqué un lay-up sur la fin qui aurait pu nous aider à revenir. J’ai déjà été missionné pour ça. On aura d’autres situations de ce genre à l’avenir. Et on verra bien ce qui se passera »

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.6 3.9 4.5 4.3 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 35 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 Total 580 33 46.4 38.2 83.4 0.5 3.6 4.1 3.9 2.2 0.9 2.6 0.3 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.