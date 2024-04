Nate McMillan dément les rumeurs…

Alors que les Hawks restent sur trois revers de suite et que la franchise vient de changer de président, The Athletic annonçait vendredi soir que Nate McMillan envisageait de faire ses valises. Une rumeur que l’intéressé s’est empressé de démentir.

« J’ai rapidement lu cet article », a-t-il confié avant la rencontre face aux Lakers. « Je n’ai jamais parlé à ce journaliste auparavant. Je crois que ces deux dernières semaines, il a écrit deux ou trois articles avec certaines sources en provenance de notre franchise qui font des commentaires sur moi et sur certaines choses que je dis et fais. »

Rendez-vous à la fin de la saison

Pour McMillan, qui s’est embrouillé avec Trae Young il y a quelques semaines, il n’est pas question de quitter son poste alors que l’équipe se bat pour une place en playoffs.

« Nous avons une épreuve à préparer » poursuit-il. « Nous essayons de faire en sorte que nos joueurs soient en bonne santé et d’aller loin en playoffs… Par rapport aux choses écrites, je suis ici pour coacher cette année, et j’ai parlé au [propriétaire] Tony Ressler plusieurs fois, et notre objectif est de faire les playoffs. Et c’est ce à quoi je travaille. »

Pour la suite, il faudra patienter l’été prochain… « Écoutez, à la fin de la saison, je ferai ce que j’ai toujours fait. Je vais en discuter avec ma famille et voir s’il y a toujours cette flamme, cette passion, pour continuer la saison prochaine. Mais ce ne sera qu’à la fin de la saison. Nous pensons tous à prendre notre retraite, mais c’est lorsque la saison est terminée… Nous allons passer outre cet article. »

Nate McMillan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1986-87 SEA 71 28 47.5 0.0 61.7 1.4 3.2 4.7 8.2 3.4 1.8 2.2 0.6 5.3 1987-88 SEA 82 30 47.4 37.5 70.7 1.4 2.7 4.1 8.6 2.9 2.1 2.3 0.6 7.6 1988-89 SEA 75 31 41.0 21.4 63.0 1.9 3.3 5.2 9.3 3.2 2.1 2.8 0.6 7.1 1989-90 SEA 82 29 47.3 35.5 64.1 1.6 3.4 4.9 7.3 3.5 1.7 2.3 0.5 6.4 1990-91 SEA 78 18 43.3 35.4 61.3 0.9 2.3 3.2 4.8 2.7 1.3 1.6 0.3 4.3 1991-92 SEA 72 23 43.7 27.6 64.3 1.3 2.2 3.5 5.0 3.0 1.8 1.6 0.4 6.0 1992-93 SEA 73 27 46.4 38.5 70.9 1.2 3.0 4.2 5.3 3.3 2.4 1.9 0.4 7.5 1993-94 SEA 73 26 44.7 39.1 56.4 0.7 3.2 3.9 5.3 2.8 3.0 1.7 0.3 6.0 1994-95 SEA 80 26 41.8 34.2 58.6 0.8 3.0 3.8 5.3 3.4 2.1 1.6 0.7 5.2 1995-96 SEA 55 23 42.0 38.0 70.7 0.8 3.1 3.8 3.6 2.6 1.7 1.4 0.3 5.0 1996-97 SEA 37 22 40.9 33.3 65.5 0.4 2.8 3.2 3.8 2.1 1.6 0.9 0.2 4.6 1997-98 SEA 18 16 34.3 44.1 100.0 0.7 1.5 2.2 3.1 2.3 0.8 0.7 0.2 3.4 Total 796 26 44.3 34.2 65.0 1.2 2.9 4.1 6.2 3.0 1.9 1.9 0.4 6.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.