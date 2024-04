CJ McCollum arbitre le duel entre Zion Williamson et Joel Embiid

Le chassé-croisé entre Nuggets et Pelicans se poursuit au sommet de la conférence Ouest. Ces derniers ont signé une cinquième victoire de suite en s’imposant avec la manière face à une grosse écurie de l’Est, les Sixers (127-116), qui encaissent, eux, un deuxième revers de suite après leur belle série de huit victoires.

Les visiteurs ont eu beau prendre ce match par le bon bout en collant un 10-2 pour démarrer, ils n’ont pas tardé à comprendre que CJ McCollum était dans un grand soir niveau adresse. Avec lui et la contribution moins attendue de Willy Hernangomez, les Pelicans viraient en tête après douze minutes (31-27).

Les 76ers ont eu encore plus de mal à contenir l’attaque adverse dans un second quart-temps de jeu où Zion Williamson a commencé à se réveiller tandis que la défense des Pelicans engendrait quantité de phases en transition. CJ McCollum en profitait pour inscrire trois paniers à 3-points coup sur coup en… 45 secondes de jeu. Le duo Joel Embiid – James Harden ayant de la ressource, Phila rentrait au vestiaire avec seulement trois possessions de retard (67-60).

Les hommes de Doc Rivers étaient contraints de faire un match de traînard puisque cet écart n’a pas été remis en question dans les douze minutes suivantes, terminées sur un tir très lointain de James Harden (99-91). NOLA a toujours gardé au moins deux possessions d’avance et tandis que Zion Williamson continuait ses dégâts à l’intérieur, CJ McCollum en remettait une couche à 3-points. En interceptant une passe de Joel Embiid, il filait même en transition pour envoyer derrière l’arc en première intention et signer le « dagger » à deux minutes de la fin (124-110).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le duel Joel Embiid – Zion Williamson. Chacun dans leur registre, les deux intérieurs ont réalisé de sacrés chantiers dans les raquettes. Le premier, en plus de finitions directes au cercle, a inscrit de nombreux « jumpers » en sortie de dribble autour de la ligne des lancers-francs. Ni Jonas Valanciunas, ni encore moins Willy Hernangomez n’ont su le ralentir. Le second a encore plus fait parler sa puissance en marquant exclusivement dans la raquette des 76ers, le plus souvent devant le « poids plume » PJ Tucker.

– Zion frustre les Sixers. L’intérieur des Pelicans est d’ailleurs le joueur qui a obtenu le plus de lancers-francs de la partie. Au grand dam des 76ers qui n’ont cessé de contester les coups de sifflet obtenus dans le quatrième quart-temps notamment. PJ Tucker a ainsi écopé d’une faute technique, de même que l’un des assistants de Doc Rivers alors que Joel Embiid a lui aussi montré des signes de frustration.

– Tyrese Maxey a rejoué. Comme attendu, il est sorti du banc des 76ers. En 19 minutes, il a inscrit 9 points avec 4/10 aux tirs mais terminé avec un mauvais -18 au score. L’arrière titulaire habituel a signé une bonne séquence dans le dernier quart-temps mais les 76ers n’ont pas voulu trop le solliciter. Victime d’une fracture du pied gauche, il n’avait plus joué depuis le 18 novembre dernier.

TOPS/FLOPS

✅ CJ McCollum. 42 points et surtout un record en carrière avec 11 paniers primés, et un record de franchise égalé (Ryan Anderson, Peja Stojakovic et… Jonas Valanciunas) pour le plus grand nombre de paniers 3-points en une mi-temps. Le meneur a été brillant d’adresse tout au long de la soirée. Ses deux derniers missiles dans le dernier acte ont permis à son équipe de se détacher pour de bon.

✅⛔ James Harden. Avec 20 points à 5/8 aux tirs, le meneur a été d’une grande efficacité offensive. Le gros bémol à sa performance, complétée par 10 passes décisives, ce sont ses 7 ballons perdus le plus souvent sur des transmissions hasardeuses. NOLA s’est nourri de ces trop nombreuses « turnovers » pour inscrire 30 points.

LA PESTE JOSE ALVARADO À L’ŒUVRE

Le meneur remplaçant des Pelicans n’a pas signé son meilleur match de l’année. Mais cette séquence, interception sur une ligne coupée, finition en contre-attaque puis passage en force obtenu – l’ensemble au détriment de James Harden – a galvanisé le public local.

LA SUITE

Pelicans (23-12) : déplacement à Memphis, la nuit prochaine.

76ers (20-14) : déplacement à OKC, la nuit prochaine.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.