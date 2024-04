Pistons/Magic : la NBA distribue un total de 14 matchs de suspension, dont 3 pour Killian Hayes

Un jour après, la NBA a statué sur le début de bagarre survenu mercredi, lors du duel entre Pistons et Magic.

Comme attendu, c’est Killian Hayes, auteur d’un coup par derrière, qui a écopé du plus grand nombre de matchs de suspension (trois), suivi par Moritz Wagner (deux), auteur d’une poussette sur le Français, et par neuf autres joueurs (un chacun), coupables d’avoir envenimé la situation et/ou de s’être levés de leur banc.

Au total, la NBA a donc distribué pas moins de 14 matchs de suspension, à la suite de cette échauffourée !

Pour rappel, tout est parti en vrille quand Killian Hayes et Moritz Wagner se disputaient le ballon près de la ligne de touche et que l’Allemand a bousculé puis envoyé le Français dans le décor. Dans la foulée, Moritz Wagner s’est vite retrouvé encerclé par plusieurs joueurs de Detroit, après une première poussette dans le dos d’Hamidou Diallo.

C’est alors que Killian Hayes, pourtant retenu par un assistant, s’est relevé pour asséner un coup dans le dos à Moritz Wagner, le heurtant au niveau de la nuque. Le regroupement est ensuite devenu de plus en plus important, tandis que le speaker de la salle implorait les spectateurs de rester à leurs places, avant que les choses ne rentrent finalement dans l’ordre, sans qu’il n’y ait plus de grabuge.

À l’arrivée, Killian Hayes, Moritz Wagner et Hamidou Diallo ont néanmoins été tous les trois expulsés par les arbitres. Puis suspendus par la ligue, donc, au même titre que Cole Anthony, Mo Bamba, Wendell Carter Jr, RJ Hampton, Gary Harris, Kevon Harris, Franz Wagner et enfin Admiral Schofield.

https://www.youtube.com/watch?v=zbApsLbRbAg&feature=emb_title