Lauri Markkanen : « C’était la même chose à Cleveland, tout le monde doutait de nous au début »

Candidat à une première sélection au All-Star Game qui aura lieu à Utah en février prochain, Lauri Markkanen brille depuis le début de saison, dans une formation du Jazz à qui on promettait les bas-fonds à l’Ouest et qui se retrouve à se mêler à la lutte pour une participation directe en playoffs, après bientôt 40 matchs de saison régulière.

Avant la mi-octobre, il y avait en effet quelques points d’interrogation comme l’intronisation de Will Hardy, coach rookie, et simplement le fait de devoir repartir quasiment de zéro. Il y avait tout de même quelques signes d’espoir au regard du roster, et Lauri Markkanen en faisait évidemment partie, au sortir d’un très bel Euro avec la Finlande.

À l’aise dans la peau de l’outsider

L’intérieur, lui, y a toujours cru. Avec Cleveland la saison passée, il avait vécu un contexte similaire en début de saison. Et les Cavs avaient finalement effectué un beau parcours malgré une sortie aux portes des playoffs.

« J’avais de grandes attentes, surtout après cet été. J’ai pris confiance en moi avec l’équipe nationale. Il y avait beaucoup de joueurs NBA à l’EuroBasket. Physiquement, je suis dans la meilleure forme de ma vie. J’avais donc de grandes attentes dès le début », a-t-il déclaré. « On a beaucoup de bons joueurs. J’avais donc de grands espoirs dès le début, surtout après le début du camp d’entraînement. On a une bonne équipe. On doit simplement rester sur la même longueur d’onde et s’appuyer sur notre cohésion. On a beaucoup de nouveaux. Mais c’était la même chose la saison dernière quand j’étais à Cleveland. Tout le monde doutait de nous au début. Puis on a bien commencé. Avec cette expérience, je savais dès le début du camp qu’on avait une bonne équipe. On doit simplement continuer à progresser, apprendre à mieux nous connaître et rester sur la même longueur d’onde ».

Lauri Markkanen a également mis en avant la patte de son nouvel entraîneur, Will Hardy, celui qui lui a permis de se montrer sous son meilleur jour, et de son staff qui a tout mis en œuvre pour que les joueurs puissent s’épanouir.

« J’ai pu voir le staff avant le camp. Ils savent ce qu’ils font, c’est très facile de travailler avec eux. J’ai aussi de bons coéquipiers autour de moi, mais la façon dont on joue au basket, c’est altruiste, on partage le ballon. Ça rend les choses plus faciles pour tout le monde ».

L’année de la maturité

La saison de All-Star potentiel de Lauri Markkanen n’est pas simplement le fait de Will Hardy. L’intérieur a également estimé être désormais arrivé à maturité dans son jeu.

« En regardant en arrière, je pense que j’aurais pu mieux faire certaines choses aux endroits où j’ai joué auparavant. Mais je n’étais pas le joueur que je suis aujourd’hui lorsque j’étais là-bas. J’ai simplement continué à travailler et à m’améliorer. Vous devez progresser, et vous ne pouvez pas vous précipiter. Je me suis amélioré en tant que joueur dans ma façon d’aborder le jeu », a-t-il confié. « Globalement, j’ai mûri en tant que personne. On comprend mieux le jeu et ce qu’il implique ».

Alors que le début de saison avait été remarquable (12v-6d), le Jazz a un peu plus de mal depuis dix matchs (six défaites), même si Lauri Markkanen continue de performer de son côté.

À Golden State cette nuit, il s’est encore démené malgré ses trois derniers tirs ratés dans le « money-time » (29 points, 16 rebonds) mais Utah s’est encore incliné (112-107). Pour continuer à progresser, Lauri Markkanen a été invité par son coéquipier Mike Conley à être plus vocal, conformément à son statut de joueur majeur.

« J’essaie de m’améliorer. J’ai essayé de montrer l’exemple. Je suis dans la ligue depuis des années maintenant. J’essaie de me sentir à l’aise dans mon rôle de leader vocal. J’ai vu des choses au fil des années, comparé à un rookie. Je dois continuer à montrer l’exemple », a-t-il souligné.

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.4 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTH 55 33 48.0 39.9 89.9 2.2 6.0 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 Total 403 31 45.9 37.5 86.6 1.4 5.9 7.3 1.5 1.9 0.7 1.4 0.5 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.