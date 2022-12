Tyronn Lue avait abandonné… mais ses Clippers ont gagné

Cette équipe des Clippers est une habituée des retournements de situation improbables, mais celui de la nuit dernière, sur le parquet des Pistons, a même surpris Tyronn Lue.

Car si le match était serré jusqu’à au milieu du quatrième quart-temps, un 13-0 de Detroit semblait avoir déterminé l’issue de la rencontre. À 126-112 pour les Pistons avec un peu plus de trois minutes à jouer, et alors que Los Angeles joue en back-to-back à Toronto ce soir, Tyronn Lue avait décidé de hisser le drapeau blanc.

Tyronn Lue vide son banc…

Aux côtés de Nicolas Batum et Luke Kennard, le coach a ainsi envoyé sur le terrain Terance Mann mais aussi Moses Brown et Amir Coffey, ces deux derniers n’étant pas encore rentrés du match.

Un groupe qui, plutôt que d’abandonner, va au contraire relancer les Clippers pour arracher la prolongation !

« Il faut saluer ces gars, qui sont restés prêts » reconnaissait Tyronn Lue. « Ils sont rentrés sur le terrain et ils ont joué avec un sentiment d’urgence. Amir et Moses n’étaient pas rentrés du match, mais ils sont arrivés sur le terrain et ils ont été productifs. Pour nous, ça a été énorme ».

Ce groupe a ainsi répondu au 13-0 de Detroit par un 16-2 qui a envoyé les deux équipes en prolongation. Là, c’est Paul George qui a fait la différence pour les Clippers, face à des Pistons sous le choc.

0,015% de chances de l’emporter !

« Nous étions menés de 15 points dans le troisième quart-temps, nous nous sommes battus pour revenir, prendre une avance confortable avec trois minutes à jouer. Ils ont hissé le drapeau blanc, mais nous devons apprendre à tuer un match » pestait Dwane Casey. « Je suis fier de la façon dont nous nous sommes mis en position de battre une des meilleures équipes de l’Ouest, mais nous ne comprenons pas encore. »

La mauvaise gestion de Killian Hayes en fin de rencontre a coûté cher à Detroit. Même si ça fait partie de l’apprentissage pour le meneur français, ce revers fait mal car un tel effondrement est extrêmement rare.

Depuis que la NBA note le déroulement des actions, soit la saison 1996/97, deux équipes seulement avaient remporté un match après avoir été menées de 14 points à l’entrée des trois dernières minutes. Les Hawks en mars 1997 face au Magic et les Kings en janvier 2020 face aux Wolves. Deux victoires sur un total de 12 873 rencontres.

Statistiquement, les chances de l’emporter dans ces situations étaient donc jusqu’à hier soir de seulement 0,015% ! Grâce aux Clippers, elles passent désormais à 0,023%…