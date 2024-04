Tyrese Maxey de retour vendredi ?

Il y a deux semaines, Doc Rivers laissait entendre que Tyrese Maxey ne rejouerait peut-être pas avant 2023, mais il se pourrait que ce dernier donne tort à son coach.

En effet, The Athletic rapporte que l’arrière des Sixers envisagerait de retrouver la compétition ce vendredi, à l’occasion d’un déplacement à New Orleans. Possiblement dans la peau du 6e homme de l’équipe, afin de ne pas perturber l’équilibre du groupe (huit victoires de rang) et pour lui laisser le temps de retrouver son rythme.

Pour rappel, Tyrese Maxey (22.9 points, 3.5 rebonds et 4.4 passes de moyenne avec Philadelphie cette saison) est absent depuis la mi-novembre et sa petite fracture du pied gauche contractée face aux Bucks. Il devait initialement rater trois à quatre semaines à la suite de cette blessure, mais sa convalescence a pris du retard.

Tyrese Maxey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 PHL 61 15 46.2 30.1 87.1 0.2 1.5 1.7 2.0 1.3 0.4 0.7 0.2 8.0 2021-22 PHL 75 35 48.5 42.7 86.6 0.4 2.9 3.2 4.3 2.1 0.7 1.2 0.4 17.5 2022-23 PHL 60 34 48.1 43.4 84.5 0.4 2.6 2.9 3.5 2.2 0.8 1.3 0.1 20.3 2023-24 PHL 70 38 45.0 37.3 86.8 0.5 3.2 3.7 6.2 2.2 1.0 1.7 0.5 25.9 Total 266 31 46.8 39.6 86.2 0.4 2.6 2.9 4.1 2.0 0.8 1.2 0.3 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.