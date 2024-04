Betclic Élite | Victor Wembanyama fait trembler Strasbourg, mais les Mets 92 s’inclinent

Décidément, Victor Wembanyama est à la peine depuis trois semaines et il semble connaître sa première période délicate de la saison. Nouvelle illustration ce soir, dans la défaite de Boulogne-Levallois à Strasbourg (84-81).

Alors oui, le Français reste en mesure de faire des stats même quand il vit une soirée sans (26 points, 18 rebonds, 3 interceptions et 3 contres !), mais l’impression visuelle n’est plus autant séduisante qu’avant décembre, car les défenses se sont adaptées. Surtout, dans le sillage de leur intérieur phare, les Mets 92 galèrent collectivement : seulement deux victoires depuis cinq matchs, dont une miraculeuse acquise contre Cholet, vendredi dernier.

La défaite des hommes de Vincent Collet en Alsace n’est en tout cas guère contestable aujourd’hui, puisqu’ils n’ont cessé de courir après le score à partir du deuxième quart-temps. Dépassés dans presque tous les secteurs par les Strasbourgeois, emmenés par Marcus Keene (24 points, 5 passes), ils ont compté une dizaine de points de retard pendant quasiment toute la seconde période.

Ne devant cet écart final de 3 points qu’au réveil tardif de Victor Wembanyama. Comme face à Cholet, celui-ci a été correctement muselé par ses défenseurs pendant trois quart-temps et demi, accumulant les échecs au tir à mesure que sa frustration grimpait et ne faisant augmenter son compteur de points qu’avec des lancers. Puis « Wemby » a profité des derniers instants, et d’un léger relâchement de la SIG, pour faire frissonner le public du Rhenus et faire remonter (un peu) son pourcentage de réussite.

Sans, toutefois, parvenir à renverser complètement Strasbourg, qui fait chuter le co-leader de la Betclic Élite et se rapproche du Top 8 au classement. À noter, pour finir, que Victor Wembanyama rentre dans l’histoire, égalant un record d’Antoine Rigaudeau : celui du plus grand nombre de points marqués (618) par un joueur de 18 ans (ou moins) dans le championnat de France.