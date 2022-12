Marcus Smart revient sur son tacle sur Jaylen Brown et Jayson Tatum

« Jayson Tatum et Jaylen Brown ne veulent pas passer le ballon ». La sortie du meneur sur le manque d’altruisme de ses deux coéquipiers en novembre 2021 avait fait grand bruit. Elle a finalement porté ses fruits.

Le collectif des Celtics a pris forme quelques semaines plus tard, au point de mener la formation d’Ime Udoka jusqu’en finale, et la dynamique n’est pas retombée depuis puisque Boston occupe seul la première place à l’Est.

La pique de Marcus Smart avait interpellé à l’époque. L’intéressé est donc revenu sur les raisons de cette déclaration, loin d’être anodine de sa part.

« La saison dernière, tout le monde avait entendu ce que j’ai dit sur la façon dont les équipes nous observent et on a cru que je m’en prenais à Jayson et Jaylen. J’ai simplement fait savoir à tout le monde, y compris à eux, que c’est comme ça que les équipes nous considèrent lorsqu’elles font du repérage. Des joueurs et des entraîneurs qui nous ont battus me l’ont dit. En tant que joueur et compétiteur, lorsque vous perdez, vous voulez savoir comment ils ont fait », a-t-il expliqué. « Tous les adversaires disaient : ‘Jaylen et Jayson doivent passer le ballon’. Ils ne veulent pas le faire. Ils ne le feront pas. Tant qu’ils n’apprendront pas à passer le ballon, cette équipe ne pourra pas aller bien loin. Alors, je me suis dit : ‘Si c’est comme ça qu’ils nous voient, nous devons leur prouver qu’ils ont tort’ ».

Plus de confiance entre les joueurs

La méthode a été directe mais a contribué à faire progresser le collectif. Du coup, un peu plus d’un an plus tard, lorsqu’on lui demande la principale évolution de Jaylen Brown et Jayson Tatum, Marcus Smart ne manque pas l’occasion d’enfoncer le clou.

« Ils font davantage confiance à leurs coéquipiers », a-t-il répondu. « Ils comprennent que même s’ils font la passe en début de possession, ils peuvent toujours recevoir le ballon ensuite pour bénéficier d’un bon tir, et que si ce n’est pas pour eux, c’est quelqu’un d’autre qui aura un super tir. Ça leur facilite la tâche, parce qu’ils savent qu’ils auront quand même beaucoup de tirs. Ils savent aussi qu’ils attirent beaucoup d’attention. Ils peuvent donc parfois servir de leurres et conserver leur énergie pour l’utiliser au bon moment, surtout à la fin du quatrième quart-temps, dans les moments qui comptent (…). Ils l’ont très bien compris. On sait tous ce que Jayson peut faire. Mais il va y avoir des soirs où Jayson est moins bien, d’autres où les équipes vont faire du bon boulot en le coupant du jeu. C’est alors pour moi, JB et les autres gars. Il faut tirer son chapeau à JB pour sa manière de prendre le relais. S’il était dans une autre équipe, il serait probablement aussi dans la course au titre de MVP ».

Encore exemplaire dimanche, Jayson Tatum pourrait sceller ces deux belles saisons par un titre de MVP. Pour Marcus Smart, « JT » n’a pas grand chose à faire de plus pour essayer de détrôner Nikola Jokic.

« Nous devons gagner », a-t-il assuré. « Si notre équipe gagne et qu’il continue à jouer comme il le fait, ce sera difficile de ne pas lui donner. Nous avons la meilleure attaque de la ligue et probablement de l’histoire. Nous avons le meilleur joueur n°1. Il est aussi le seul de la ligue dans la course au titre de MVP qui a le plus de minutes jouées. Il ne rate pas de matchs. Il veut être sur le terrain. Il y a des gars qui manquent des matchs, pour une raison quelconque. Mais ce gars-là vient travailler tous les jours et il le fait de manière constante. C’est donc difficile de ne pas lui donner une récompense si nous continuons à gagner ».