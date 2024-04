Georges Niang a puni la défense des Knicks

« On en rigolait. Je lui ai demandé : ‘Georges, tu vas rentrer un foutu un tir ce soir ? Ou est-ce qu’on est juste en vacances aujourd’hui ?’ » Doc Rivers a d’abord eu droit à une réponse verbale : « Tu n’as qu’à regarder. » Puis surtout à une réponse dans le jeu.

Après un panier à 3-points converti à l’entame du quatrième quart-temps sur le parquet des Knicks, Georges Niang a enchaîné trois ratés de suite malgré de bonnes positions de tir. Pas de quoi ébranler la confiance du shooteur qui a continué d’insister. Et fini par rentrer ses deux tentatives suivantes pour offrir trois possessions d’avance à son équipe (100-108). Avant d’en convertir un 4e plus tard dans la période.

« C’est à ce moment-là qu’il a commencé à me montrer du doigt et qu’il a rentré ses tirs. C’était saisissant pour moi aussi pour être honnête, mais c’était une excellente réaction de sa part », apprécie son coach.

Cette réaction est essentiellement liée à la bonne combinaison entre le shooteur et son distributeur de caviars, James Harden. Ce jeu à deux a sanctionné la défense des Knicks qui a préféré se concentrer sur le porteur du ballon, à savoir le barbu, pour protéger en priorité le cercle, quitte à délaisser l’autre à la sortie du « pick-and-pop ».

George Niang réalise sa meilleure saison en carrière

« Je ne sais pas pourquoi ils jouaient en ‘drop coverage‘. Je n’ai probablement pas vu ça depuis l’université, mais ils se mettaient à deux sur James, c’est là que James et moi avons joué ce schéma qui fonctionne vraiment. James m’a trouvé, il a été incroyable pour me transmettre le cuir directement dans les mains. Mon job est de shooter, je n’allais pas m’arrêter », décrit l’ailier-fort.

D’autant que le shooteur en question est en pleine confiance. Après des playoffs 2022 parfois compliqués niveau adresse, l’ancien joueur du Jazz affiche sa meilleure production offensive en carrière avec près de 10 points de moyenne avec 42% de réussite à 3-points. Cette nuit, il a ainsi planté 16 points avec 6/11 aux tirs, dont ce 4/9 derrière l’arc.

« On a trouvé quelque chose qui nous convenait et on a essayé d’en tirer le meilleur. Je crois que Georges a eu quelques tirs faciles (ndlr : au début du quatrième). Il s’est précipité et je lui ai dit de prendre son temps. Il en a rentré un, puis deux, et ça a ouvert le jeu pour nous », complète James Harden, meilleur passeur de la soirée avec 13 unités.

Georges Niang Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 IND 23 4 25.0 8.3 100.0 0.1 0.7 0.7 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.9 2017-18 UTH 9 4 36.4 0.0 50.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.1 0.2 0.3 0.0 1.0 2018-19 UTH 59 9 47.5 41.0 83.3 0.2 1.3 1.5 0.6 1.0 0.2 0.4 0.1 4.0 2019-20 UTH 66 14 43.8 40.0 83.3 0.2 1.7 1.9 0.7 1.1 0.3 0.5 0.1 5.9 2020-21 UTH 72 16 43.7 42.5 95.7 0.4 2.1 2.4 0.8 1.6 0.4 0.7 0.1 6.9 2021-22 PHL 76 23 43.7 40.3 88.1 0.3 2.3 2.7 1.3 2.5 0.4 0.8 0.2 9.2 2022-23 PHL 78 19 44.2 40.1 86.7 0.2 2.1 2.4 1.0 1.9 0.4 0.7 0.2 8.2 2023-24 CLE 82 22 44.9 37.6 85.0 0.3 3.1 3.4 1.2 2.3 0.4 0.9 0.2 9.4 Total 465 17 44.1 39.7 86.6 0.3 2.1 2.3 0.9 1.7 0.3 0.6 0.1 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.