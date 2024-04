Jalen Brunson s’en veut tellement…

On le répète tout au long de la saison, mais tout va très vite en NBA… En début de semaine, les Knicks étaient l’équipe en forme du moment avec huit victoires de suite, tandis que les Bulls plongeaient dans la crise après une réunion houleuse dans leur vestiaire, et surtout une série de quatre défaites d’affilée, dont deux face aux… Knicks.

Cette nuit, les deux formations se retrouvaient, et les courbes se sont croisées… D’un côté, New York a subi un deuxième revers de suite à domicile, tandis que Chicago enchaîne un 3e succès de rang. Une victoire inespérée obtenue sur un tir à la dernière seconde de DeMar DeRozan. Inespérée car les Knicks se sont tiré une balle dans le pied. Ou plutôt plusieurs balles puisque les protégés de Tom Thibodeau terminent le match avec un moyen 15 sur 26 aux lancers-francs. Pire, les Knicks ont loupé quatre lancers dans la dernière minute !

« Je suis content qu’ils les aient ratés » a reconnu DeMar DeRozan. « Le mauvais sort qui nous poursuit depuis le début de saison nous a laissés tranquille ce soir, et on a capitalisé dessus. »

Le plus touché par ce couac aux lancers-francs, c’est Jalen Brunson. Alors qu’il tourne à 89% dans cette exercice, le meneur des Mavericks s’est présenté sur la ligne à six secondes de la fin. Les Knicks menaient d’un point, et il avait la possibilité de donner trois points d’avance. De quoi assurer, au mieux, une prolongation. Mais il va louper les deux, et on connaît la suite…

« C’est frustrant…. Je les travaille tout le temps. J’ai confiance quand je suis aux lancers… Je les ai juste ratés » regrette Jalen Brunson, tandis que Julius Randle lui dit de… profiter de ce moment !

« Il faut apprécier ces moments. Il faut vraiment profiter de ce genre de moments parce qu’ils permettent de nous révéler qui on est comme personne, et qui on est comme joueur. Vu ce que je sais de lui, il répondra au prochain match et il sera très bon. »

Ce sera le soir de Noël face aux Sixers du tandem Embiid-Harden.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 Total 422 28 48.9 39.1 82.4 0.5 2.8 3.2 4.7 1.8 0.7 1.6 0.1 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.