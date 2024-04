Pour CJ McCollum, Zion Williamson montre actuellement tout son potentiel

Arrivé en cours de saison passée, CJ McCollum n’avait pas joué avec Zion Williamson avant octobre. Depuis deux mois, il est donc au plus près du phénomène et il raconte cette expérience dans son journal sur le site Andscape.

Pour l’ancien joueur de Portland, l’intérieur de New Orleans montre tout l’étendue de son potentiel ces dernières semaines, après une saison blanche pourtant.

« On commence à voir ce qu’on pensait avoir avec Zion », écrit CJ McCollum. « Je ne l’avais pas vu de près avant de venir ici, et j’en avais seulement une idée. Puis j’ai joué avec lui. On n’a jamais rien vu de tel. Son style, son efficacité, sa puissance, sa force. Sa finesse près du panier. Il a fait une série de neuf matches à 30 points ou presque, c’est énorme. Le pire, c’est qu’il n’a pas joué pendant un an et il commence à trouver des automatiques avec ses nouveaux coéquipiers et le staff. Il retrouve sa condition physique aussi. Il est désormais à l’aise. On commence à le voir à son maximum. Je ne dis pas qu’il est dans la forme de sa vie car il n’a que 22 ans, il va encore progresser. »

Zion Williamson fait parler de lui

L’arrière a notamment évoqué le dunk de Zion Williamson en fin de rencontre face aux Suns, qui avait enflammé les débats entre les deux équipes. Pour deux raisons : la première est esthétique.

« Son dunk en 360° face aux Suns, c’était la cerise sur le gâteau, le point d’exclamation. On en parle tout le temps : il a offert du show aux fans. Les gens travaillent dur pour acheter leurs billets. Il a donné aux gamins un sujet de discussion pour le restant de l’année. Quand ils sont retournés à l’école, ils ont parlé entre amis de ça : ‘As-tu vu le dunk de Zion ?’ Les gamins et les spectateurs, quand ils viennent aux matches, espèrent voir des moments comme ça, des moments qui laissent bouche bée. »

La seconde raison est davantage personnelle puisque CJ McCollum pense que l’ancien joueur de Duke s’est fait plaisir avec ce geste.

« C’était un moment cool pour lui, qui sort d’une blessure, qui n’a pas pu jouer. Il avait probablement beaucoup de frustration à sortir avec ce moment. Il avait la rage, c’est clair. Ça sonnait comme un coup de marteau-piqueur sur le cercle. C’était un dunk fluide, gracieux, mais avec une énorme puissance. Il avait quasiment les yeux au cercle. Je ne crois pas avoir déjà vu un tel dunk. »

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 Total 184 32 59.2 34.1 69.5 2.2 4.3 6.5 4.1 2.2 1.0 2.8 0.6 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.