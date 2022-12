En l’absence de Zion Williamson et Brandon Ingram, les Pelicans avaient besoin de CJ McCollum pour se relancer après quatre défaites consécutives. Et l’ancien des Blazers a répondu présent face aux Spurs !

Il a ainsi parfaitement lancé son équipe, avant de définitivement la mettre à l’abri dans le dernier quart-temps.

En effet, les jeunes Spurs étaient revenus sous les dix points d’écart. CJ McCollum a alors pris les choses en main, en inscrivant 19 points sur une période cruciale de 7 minutes, dont un 3+1, pour calme San Antonio pour de bon.

« On avait besoin de ce type de production de sa part avec les gars absents » confessait Willie Green. « C’est magnifique à voir quand il est sur le terrain et qu’il marque des points comme il le fait. »

C’est le premier match à plus de 40 points de CJ McCollum depuis qu’il a rejoint la Louisiane.

« McCollum a dominé le match du début à la fin » détaillait son coéquipier, Willy Hernangomez. « Je suis heureux pour lui. Il retrouve bien son rythme. Aujourd’hui, c’était un match important pour lui et je suis heureux qu’il ait mis ses tirs et qu’il ait pris les bonnes décisions sur le terrain, encore et encore ».

Dans le camp d’en face, Gregg Popovich ne pouvait que s’incliner.

« Nous allons nous asseoir, trouver des solutions et recommencer à jouer. Nous n’avons pas de CJ McCollum qui peut aller sur le terrain et faire ce qu’il a fait pour eux ce soir. On avait réussi à en faire un match intéressant jusqu’au moment où il a pris les choses en main. Il a été exceptionnel » concluait l’entraîneur texan.