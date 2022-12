Dwane Casey salue le sacrifice et de l’adaptation de James Harden

Depuis son retour de blessure, James Harden tourne à 20.7 points et 10.7 passes décisives de moyenne, soit quasiment ses statistiques de la saison. Face à Toronto et Detroit, il n’a même cumulé que 29 points au total. On est donc loin du joueur qui enchaînait les performances à plus de 35 points du temps de Houston.

Le MVP 2018 n’est plus l’arme numéro 1 de son équipe en attaque, il est désormais le lieutenant de Joel Embiid et ce changement de rôle réussi impressionne Dwane Casey.

« Il fait un remarquable travail en étant différent de celui qu’il était à Houston », analyse le coach des Pistons, qui a vu James Harden compiler 15 points et 8 passes face à lui, pourSixers Wire. « Il était le scoreur numéro un et il s’est vraiment adapté. Lui et Embiid ont trouvé leur petit rythme. Il comprend quand et où Embiid veut le ballon, et il lui donne au bon moment. C’est différent de ce que James faisait auparavant dans sa carrière. Bravo à lui. »

Avec la force de Joel Embiid à l’intérieur, les Sixers n’ont pas besoin du James Harden des Rockets, celui qui monopolisait la balle dans de longues séquences de un-contre-un et qui shootait plus de dix fois par match à 3-pts.

« The Beard » trouvait qu’on n’avait pas assez salué son sacrifice financier l’été dernier, il a trouvé en Dwane Casey un coach qui souligne son sacrifice sportif.

« C’est quelque chose qu’il doit faire pour aider son équipe et il se sacrifie car il peut toujours mettre 25 ou 30 points s’il estime que c’est nécessaire », juge l’ancien entraîneur de Toronto. « Je ne suis pas dans le vestiaire, mais de l’extérieur, on peut dire qu’il se sacrifie pour le bien de son équipe. »