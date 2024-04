Quand Will Hardy demande à ses joueurs comment ils veulent défendre

Pour perturber leurs adversaires, le Jazz utilise parfois la défense de zone cette saison. Ce fut encore le cas face aux Pistons, en deuxième quart-temps, mais malheureusement pour Will Hardy, ce choix n’a pas payé.

Les Pistons ont en effet terminé le quart-temps avec 36 points marqués à 15/22 au shoot dont un 4/7 à 3-pts et sont ainsi revenus dans la partie. « Globalement nos joueurs ont communiqué, ont fait les efforts, mais il faut rendre hommage aux Pistons, ils ont mis des tirs pas faciles », constate le coach pour le Deseret News.

Le Jazz, qui n’avait plus qu’un point d’avance à la pause après en avoir compté 13 d’avance en premier acte, allait-il continuer avec sa défense de zone ? Le coach s’est posé la question et a décidé de la soumettre à ses joueurs.

« Ils en parlaient déjà entre eux », raconte Hardy pour le site officiel de la franchise. « Ils ont répondu ‘défense individuelle’ en moins d’une seconde. Ils sont à l’aise dans ce domaine et ils le disent, c’est une bonne chose. Notre intensité et notre communication en défense ont été excellentes en deuxième mi-temps. On a pris le contrôle physiquement. »

Face à la réaction des joueurs d’Utah, ceux de Detroit vont effectivement baisser d’un ton (comme ils l’avaient fait contre les Nets de Kevin Durant), en terminant le troisième quart-temps avec 25 points à 9/22 au shoot et seulement 1/6 à 3-pts.

Le Jazz a clairement repris la main sur la rencontre, Lauri Markkanen va faire très mal avec ses shoots extérieurs et les troupes de Will Hardy s’imposeront avec autorité. En se réjouissant aussi d’avoir été entendues par leur entraîneur à la mi-temps.

« C’est assez unique », remarque Mike Conley. « Il y a des coaches qui prennent leur décision et ne demandent rien à personne, sauf peut-être à leurs assistants. »