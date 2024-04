Lauri Markkanen dynamite la défense des Pistons

Après deux gros revers, à Milwaukee puis Cleveland, le Jazz profite de ce déplacement à Detroit pour reprendre des couleurs avec une facile victoire (126-111) construite après la pause. Après avoir croisé la route de Rudy Gobert et Donovan Mitchell, les joueurs de Will Hardy retrouvaient Bojan Bogdanovic, et le Croate se démène, notamment sur jeu rapide, pour répondre à un Lauri Markkanen déjà en feu. Le Finlandais inscrit 16 points dans le premier quart-temps pour permettre au Jazz de prendre les commandes (31-24).

Mais Detroit ne plie pas et c’est Jaden Ivey qui fait la différence. Par ses drives agressifs et son adresse de loin, le rookie des Pistons fait éclater le premier rideau du Jazz. Sous les panneaux, Jalen Duren gobe tout ce qui traîne, et Detroit signe un 14-0 pour passer devant (42-41).

Lauri Markkanen tente bien de répondre mais les jeunes Pistons déroulent avec un relais de Kevin Knox et toujours Jaden Ivey (49-46). Moment choisi par Jordan Clarkson pour sortir de sa boîte. L’ancien meilleur 6e homme de la NBA inscrit neuf points de suite, et Utah rejoint les vestiaires avec un petit point d’avance (61-60).

Au retour des vestiaires, Lauri Markkanen reprend son festival de loin, mais cette fois-ci, Bojan Bogdanovic ne suit plus. Sous les panneaux, Jarred Vanderbilt prend le dessus, et Utah se détache (83-76). Jaden Ivey, encore lui, résiste mais le Jazz a davantage de solutions en attaque. Clarkson insiste, et c’est Malik Beasley qui l’épaule pour passer la barre des 10 points d’avance (95-83).

Le Jazz a cette fois le match bien en main, et Markkanen se charge de mettre son équipe à l’abri avec de nouveaux missiles lointains, mais aussi des tirs compliqués à mi-distance pour passer les 20 points d’avance (119-98). Le « garbage time » est lancé, et le Jazz s’impose 126-111 dans une rencontre qui lui permet de rester dans le positif.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le 3e quart-temps. Comme face aux Nets, les Pistons ont craqué au retour des vestiaires. Le problème est essentiellement défensif avec des joueurs pas assez agressifs, notamment sur les shooteurs extérieurs. Le Jazz a beaucoup évolué en « fer à cheval » avec cinq joueurs au large, et les Pistons n’ont pas su s’adapter.

Duren comme Howard. Pour le 7e match de suite, Jalen Duren prend 10 rebonds et plus. C’est la plus longue série d’un joueur de 19 ans depuis Dwight Howard en 2005.

TOPS/FLOPS

✅ Lauri Markkanen. Le Finlandais égale un record personnel (38 points) et il en bat un autre avec 9 réussites à 3-points. En faisant mouche rapidement de loin, il s’est ouvert le jeu. Une simple feinte, et hop, le chemin du panier s’est grand ouvert. Isaiah Stewart et Marvin Bagley vont en faire des cauchemars.

✅ Jarred Vanderbilt. C’est l’intérieur idéal pour évoluer aux côtés de Markkanen. Il lit bien les déplacements de ses coéquipiers, et il a un petit arsenal de tirs près du cercle pour faire la différence.

✅ Les rookies de Detroit. Les dirigeants ont eu le nez fin en sélectionnant Jaden Ivey et Jalen Duren. Le premier est un attaquant agressif, élégant et rapide. Son premier pas est redoutable. Quant au second, il saute partout dans la peinture et il pourrait devenir un véritable intimidateur avec sa détente. En revanche, sa défense au large est moyenne.

⛔ Isaiah Stewart. Killian Hayes n’a pas été folichon, mais Stewart a davantage plombé son équipe. En défense, il a pris l’eau face à Lauri Markkanen, et en attaque, il a arrosé de loin (0 sur 5 à 3-points).

LA SUITE

Detroit (8-25) : back-to-back à Philadelphie.

Utah (18-16) : réception jeudi des Wizards.

