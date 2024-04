Le futur logo de Ja Morant dévoilé

Une étape de plus a été franchie hier dans la collaboration entre Nike et Ja Morant puisque le logo qui servira pour orner les prochaines chaussures signatures du joueur de Memphis a été dévoilé. On distingue le « J » et le « A » pour le prénom du joueur sous ce qui doit correspondre au M pour surplomber la virgule de la marque Nike.

Le joueur a également publié dans la « story » de ses réseaux sociaux la typographie du numéro 12 qui devrait également figurer sur les modèles estampillés « Ja Morant ».

Reste encore à patienter un peu pour voir à quoi va bien pouvoir ressembler la première chaussure signature de l’une des stars en puissance de la ligue, prévue pour cet été. C’est en tout cas un événement de plus, après l’arrivée de la Luka 1 dans ce club très prisé. Le suspense devrait prendre fin dans les prochaines semaines…

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 Total 257 32 47.2 31.8 75.5 1.0 3.9 4.8 7.4 1.6 1.0 3.3 0.3 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.