L’adaptation éclair de Kemba Walker

Après dix mois plutôt calmes, tout s’est accéléré très vite pour Kemba Walker, appelé par Dallas pour remplacer Facundo Campazzo et endosser le rôle de doublure de Luka Doncic. Un défi de taille et une belle opportunité de briller au sein d’une équipe ambitieuse qu’il a rapidement su saisir.

S’il est longtemps resté sur la touche, le meneur a confié n’avoir jamais abandonné l’idée d’un retour en NBA.

« J’étais juste à Orlando en train de m’entraîner et de me préparer pour ce moment, pour cette opportunité. J’étais en train de me battre. Je m’entraînais comme si j’étais en pleine saison. J’avais mon boulot à faire et j’essayais de prendre soin de mon corps autant que possible, en attendant un coup de fil ».

C’est donc Dallas qui a bénéficié du retour en forme de l’ancien « go-to-guy » des Hornets, passé ensuite par les Celtics et les Knicks. Sur ses quatre premiers matchs, il tourne à 15 points et 4.3 passes décisives avec une performance remarquée face à Cleveland : 32 points, 5 rebonds et 7 passes décisives !

« Je ne connais pas beaucoup de gens qui peuvent faire ça », souligne Christian Wood. « C’est un joueur de type All-Star, il a montré ce qu’il pouvait faire, il a gagné plus de 100 millions de dollars dans sa carrière, donc ce n’est pas quelqu’un qu’on peut prendre à la légère. Le fait qu’il sorte du banc et qu’il aide les autres gars est énorme ».

Bien plus qu’un simple remplaçant

Comme il l’avait expliqué en marge d’un match de pré-saison entre Charlotte et Boston, le meneur était prêt, peu importe le rôle qu’on souhaitait lui confier.

« Je suis là pour faire le maximum et aider par tous les moyens possibles. Je suis vraiment heureux d’être ici, d’avoir une autre opportunité, et d’être entouré de personnes aussi formidables. L’énergie qui règne ici est incroyable. Ce sont les choses que j’apprécie, avec l’esprit de camaraderie », a-t-il souligné. « En ce qui me concerne, je n’aime pas marcher sur les pieds de qui que ce soit et je ne me sens pas au-dessus de qui que ce soit ».

Au-delà de son apport sur le terrain et de l’étincelle qu’il espère amener lorsqu’il sera sur les parquets, Kemba Walker aura aussi son expérience pour atout, même s’il n’a encore jamais disputé de finale NBA, l’objectif de Dallas.

« Des choses que je peux voir et qu’ils ne voient pas chaque jour, d’un match à l’autre », a-t-il précisé au sujet de ce qu’il pouvait apporter grâce à son CV. « Il suffit de fournir cette énergie, cette intensité, ce leadership. Vous savez qu’à certaines occasions, je serai là pour aider ces gars au maximum, pour marquer quand ils ont besoin de moi, ou simplement créer. C’est vraiment tout ce qu’il faut faire. Quoi qu’ils me demandent, je vais essayer de le faire ».

Kemba Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHA 66 27 36.6 30.5 78.9 0.5 3.1 3.6 4.4 1.2 0.9 1.8 0.3 12.1 2012-13 CHA 82 35 42.3 32.2 79.8 0.7 2.7 3.5 5.7 1.9 2.0 2.4 0.4 17.7 2013-14 CHA 73 36 39.3 33.3 83.7 0.5 3.7 4.2 6.1 1.8 1.2 2.3 0.4 17.7 2014-15 CHA 62 34 38.5 30.4 82.7 0.6 3.0 3.6 5.1 1.5 1.4 1.6 0.5 17.3 2015-16 CHA 81 36 42.7 37.1 84.7 0.7 3.7 4.4 5.2 1.4 1.6 2.1 0.5 20.9 2016-17 CHA 79 35 44.3 39.9 84.7 0.6 3.3 3.9 5.5 1.5 1.1 2.1 0.3 23.2 2017-18 CHA 80 34 43.1 38.4 86.4 0.4 2.7 3.1 5.6 1.2 1.1 2.2 0.3 22.1 2018-19 CHA 82 35 43.4 35.6 84.4 0.6 3.8 4.4 5.9 1.6 1.2 2.6 0.4 25.6 2019-20 BOS 56 31 42.5 38.1 86.4 0.6 3.2 3.9 4.8 1.6 0.9 2.1 0.5 20.5 2020-21 BOS 43 32 42.0 36.0 89.9 0.4 3.6 4.0 4.9 1.4 1.1 2.1 0.3 19.3 2021-22 NYK 37 26 40.3 36.7 84.5 0.4 2.6 3.0 3.5 1.0 0.7 1.3 0.2 11.7 Total 741 33 41.8 36.0 84.0 0.6 3.2 3.8 5.3 1.5 1.2 2.1 0.4 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.