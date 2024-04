Peut-on chambrer avec 26 points de retard ? Darvin Ham défend Patrick Beverley

Il y a quelques mois, Patrick Beverley avait été rappelé à l’ordre par quelques-uns de ses pairs suite à ses violentes critiques sur Chris Paul. Alors aux Wolves, il avait qualifié son homologue des Suns de « plot défensif »…

Aujourd’hui aux Lakers, Patrick Beverley ne semble pas avoir changé d’avis et après avoir provoqué le 2+1 face à Chris Paul, il s’est moqué de son adversaire, en expliquant (par le geste) que son adversaire était trop petit pour défendre sur lui. Problème : outre que les joueurs font quasiment la même taille et le même poids, les Suns menaient de 26 points (70-44) à ce moment du troisième quart-temps…

« On ne peut pas faire attention à ce genre de trucs » évacuait Chris Paul après la large victoire de Phoenix. « Ce n’est pas nouveau. Ce n’est pas lui qui a inventé ça. Mais mec, contente-toi de jouer au basket ».

Entre l’écart au score et l’écart en terme de production (28 points, 8 passes et 0 perte de balle pour Chris Paul contre 9 points, 3 passes et 3 pertes de balle pour Patrick Beverley), ce « trashtalking » est apparu assez ridicule.

« Pat, c’est Pat » a répondu Darvin Ham. « Ses émotions sont à fleur de peau. Tout le monde est un peu tendu sur les célébrations des gars. Evidemment, il y a des questions de fairplay, et il faut être respectueux de l’adversaire. Je comprends ça. Mais c’est généralement le cas. Et puis je ne veux pas que la ligue devienne un lieu où l’enthousiasme naturel est banni ».

Pour le coach des Lakers, tous les coups sont permis dans le « trashltaking », à condition de ne pas s’en prendre à la famille de l’adversaire, notamment à sa femme et ses enfants. Pour le reste, c’est du « divertissement ».

« Pat est un vétéran expérimenté, et il veut s’amuser dans le cadre du jeu. Donc je ne dirai jamais à ces gars qu’ils ne peuvent pas s’amuser ou qu’ils ne peuvent pas faire ceci ou cela. Je sais que le temps et le score comptent, et on ne veut pas se mettre dans l’embarras. Mais si les gars veulent s’amuser, alors pourquoi pas ? »

https://www.youtube.com/watch?v=X0ZGc8ve7b4