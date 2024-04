Zion Williamson s’est heurté au mur du Wisconsin

La stratégie défensive des Bucks était claire face aux Pelicans : empêcher Zion Williamson de pilonner la défense.

Jrue Holiday et Wesley Matthews étaient ainsi chargés de gêner l’ailier fort de La Nouvelle-Orléans sur son dribble, alors que Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis et Brook Lopez fermaient l’axe central du terrain à chaque fois.

Une stratégie qui a fonctionné puisque Zion Williamson, qui tourne à 25.5 points de moyenne cette saison, dont un record de 19.1 points dans la peinture, a été limité à 18 points (7/16 au tir), 7 rebonds, 7 passes mais 5 pertes de balle. Après trois quart-temps, il n’avait d’ailleurs inscrit que 9 points, à 3/6 au shoot…

« Pourquoi est-ce qu’on serait surpris ? On a déjà fait ça » expliquait Jrue Holiday sur la capacité de son équipe à ralentir les stars adverses. « Surtout pour ce « road trip » à venir (Cleveland, Brooklyn, Boston puis Chicago) où nous allons affronter beaucoup de bons joueurs. Zion en est un. Mais ça fait partie du jeu. C’est pour ça que Wes (Matthews) et moi sommes compétitifs. C’est pour ça qu’on aime défendre. C’est un vrai défi de faire ce qu’on a fait en première mi-temps, tout en les frustrant en seconde mi-temps. On a fait du bon travail. »

L’explosion de Jonas Valanciunas, inattendue mais acceptée

Le revers de la médaille, c’est que cette focalisation sur Zion Williamson a laissé beaucoup d’espaces à ses coéquipiers, et en particulier à Jonas Valanciunas, auteur de 37 points à 7/10 de loin !

« Je dois admettre qu’on ne s’attendait pas à ce qu’il marque 28 points (en première mi-temps) mais certains gars vont forcément prendre feu quand vous essayez de fermer la porte pour d’autres joueurs. Comme on l’a fait avec Zion » détaillait Mike Budenholzer, le coach de Milwaukee.

Mais pour Giannis Antetokounmpo, les Bucks pouvaient vivre avec ça.

« Au bout du compte, il avait 28 points à la mi-temps mais on menait de 5 points, donc notre plan n’allait pas changer. On était prêt à ce qu’il ait 28 points de plus en deuxième mi-temps, parce qu’on aurait probablement 10 points d’avance. Il a vraiment très bien shooté. Je ne savais pas que ça faisait partie de ses forces, mais il a mis quoi, six ou sept tirs à 3-points ? Sept au total, c’est dingue, mais bon, ça ne va pas changer notre plan, qui est de rendre la vie difficile aux adversaires dont on pense qu’ils peuvent nous battre. »

Et face aux Pelicans, c’est clairement Zion Williamson, comme le confirmait finalement Jrue Holiday, qui expliquait que le fait de priver le bulldozer du bayou de tirs en première mi-temps a fait dérailler l’attaque de Willie Green, qui dépend des capacités de percussion de son ailier fort. En particulier sans Brandon Ingram à ses côtés.

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 Total 184 32 59.2 34.1 69.5 2.2 4.3 6.5 4.1 2.2 1.0 2.8 0.6 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.