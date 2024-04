Tobias Harris confirme sa montée en puissance

Tobias Harris n’est pas étranger à la bonne forme actuelle des Sixers, sur une série de huit victoires en onze matchs. Depuis son retour après une absence de dix jours mi-novembre, il a déjà atteint les 19 points et plus à neuf reprises. Cette nuit encore face à Toronto, il s’est distingué dans son rôle de « punisher » avec un 7/9 au tir dont 5/7 à 3-points, et le missile qui a scellé la victoire de Philadelphie en prolongation (104-101).

L’ailier s’est donc attiré les félicitations de ses coéquipiers et de son coach, Doc Rivers, satisfait de voir l’évolution de son joueur en vrai sniper. Depuis le début du mois décembre (six matchs), il tourne ainsi à plus de 56% de réussite derrière l’arc !

« Il a consacré son été à travailler pour être un shooteur de spots, mettre des tirs importants, et c’est ce qu’il fait. On peut voir qu’il a travaillé sur la rapidité de son geste », souligne Doc Rivers.

Précieux dans son rôle

Joel Embiid a également reconnu son apport dans une fin de match où il aura été essentiel puisqu’il a également scoré depuis le corner dans le « money-time » du quatrième quart-temps à un moment où Philly était dos au mur. Il aurait même pu doubler la mise en prolongation et éviter une dernière possession critique pour Pascal Siakam si les arbitres n’avaient pas finalement annulé son panier pour un écran illégal de PJ Tucker sur Scottie Barnes.

« Il a été super. C’est une star dans son rôle. C’est ce qu’il faisait déjà la saison dernière, à mettre des tirs importants, comme celui qui a été annulé pour je ne sais quelle raison. Il a été génial », l’encense le pivot.

Défendre, scorer des paniers faciles sur le jeu de transition, et sanctionner les appels d’air provoqués par James Harden et Joel Embiid par de l’adresse extérieure, telles sont ses principales missions.

Sur l’action de la gagne, c’est James Harden qui est allé servir son ailier pour sauver une nouvelle fois les Sixers. « The Beard » a trouvé Tobias Harris dans le corner, démarqué grâce à un écran cette fois légal de PJ Tucker. Une marque de confiance notable même s’il restait encore beaucoup de temps à jouer. C’est encore lui qui a été servi ensuite, par De’Anthony Melton.

« Il a été l’un des rares à avoir de l’adresse de loin ce soir. Même si on voudrait tous bien shooter chaque soir, ça peut se passer comme ça. Tobias a pris confiance. En prolongation, j’étais sur l’aile droite et je l’ai vu du coin de l’oeil dans le corner. PJ a posé un écran, j’ai fait une passe aveugle et il a mis le panier », commente James Harden. « Tobias fait du très bon travail. Il shoote bien et il est présent sur la transition. Quand on part en contre-attaque, c’est difficile de ne pas lui donner le ballon. Donc on le sert et on se procure des paniers faciles ».

La marge de progression de ce trio reste encore importante, comme on a pu le voir en deuxième mi-temps cette nuit. Il s’en est en effet fallu de peu pour que Philly ne se fasse souffler la victoire par une équipe de Toronto pourtant en très petite forme et en « back-to-back ».

Les réceptions de Detroit et des Clippers, les deux anciennes équipes de Tobias Harris, devraient permettre d’y voir plus clair avant le choc de Noël au Madison Square Garden face aux Knicks.

Tobias Harris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 MIL 42 11 46.7 26.1 81.5 0.7 1.7 2.4 0.5 1.1 0.3 0.7 0.2 5.0 2012-13 * All Teams 55 24 45.5 31.5 75.2 1.3 3.9 5.2 1.3 2.2 0.6 1.2 0.8 11.0 2012-13 * MIL 28 12 46.1 33.3 88.5 0.6 1.4 2.0 0.5 1.1 0.3 0.6 0.3 4.9 2012-13 * ORL 27 36 45.3 31.0 72.1 2.1 6.4 8.5 2.1 3.3 0.9 1.8 1.4 17.3 2013-14 ORL 61 30 46.4 25.4 80.7 1.4 5.5 7.0 1.3 2.3 0.7 1.3 0.4 14.6 2014-15 ORL 68 35 46.6 36.4 78.8 1.1 5.3 6.3 1.8 2.0 1.0 1.7 0.5 17.1 2015-16 * All Teams 76 33 46.9 33.5 83.1 1.3 5.5 6.7 2.2 2.0 0.9 1.4 0.5 14.7 2015-16 * ORL 49 33 46.4 31.1 78.4 1.5 5.5 7.0 2.0 1.9 1.0 1.6 0.6 13.7 2015-16 * DET 27 34 47.7 37.5 91.1 0.9 5.3 6.2 2.6 2.3 0.7 1.1 0.4 16.6 2016-17 DET 82 31 48.0 34.6 84.1 0.8 4.3 5.1 1.7 1.6 0.7 1.2 0.5 16.1 2017-18 * All Teams 80 33 46.0 41.1 82.9 0.7 4.7 5.5 2.4 2.1 0.9 1.3 0.4 18.6 2017-18 * DET 48 33 45.1 40.9 84.6 0.8 4.3 5.1 2.0 1.9 0.7 1.1 0.3 18.1 2017-18 * LAC 32 35 47.3 41.4 80.0 0.7 5.3 6.0 3.1 2.3 1.2 1.7 0.6 19.3 2018-19 * All Teams 82 35 48.7 39.7 86.6 0.8 7.0 7.9 2.8 2.2 0.6 1.8 0.5 20.1 2018-19 * LAC 55 35 49.6 43.4 87.7 0.7 7.2 7.9 2.7 2.2 0.7 2.0 0.4 21.0 2018-19 * PHL 27 35 46.9 32.6 84.1 1.2 6.7 7.9 2.9 2.3 0.4 1.6 0.5 18.2 2019-20 PHL 72 34 47.1 36.7 80.6 1.0 5.9 6.9 3.2 2.3 0.7 1.4 0.6 19.6 2020-21 PHL 62 33 51.2 39.4 89.2 1.0 5.8 6.8 3.6 1.9 0.9 1.7 0.8 19.5 2021-22 PHL 73 35 48.2 36.7 84.2 1.1 5.7 6.8 3.5 2.3 0.6 1.6 0.6 17.2 2022-23 PHL 74 33 50.1 38.9 87.6 0.9 4.8 5.7 2.5 2.0 0.9 1.2 0.5 14.7 2023-24 PHL 70 34 48.7 35.3 87.8 1.1 5.3 6.5 3.1 1.6 1.0 1.3 0.7 17.2 Total 897 32 47.8 36.8 83.5 1.0 5.2 6.2 2.4 2.0 0.8 1.4 0.5 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.