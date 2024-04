Kevon Looney et le dépassement de fonctions

Il donne toujours l’impression d’avoir 35 ans et d’être là depuis des lustres, mais Kevon Looney n’a que 26 ans. C’est le moins connu des titulaires des Warriors, et pourtant, c’est un totem. Il est même devenu indispensable, surtout quand l’équipe est frappée par les blessures. Ailier de formation lorsqu’il était au lycée, il est devenu pivot au fil des années, et chaque soir, c’est lui qui s’adapte à ses coéquipiers.

Comme à Toronto ce week-end. L’équipe était privée de Stephen Curry et Andrew Wiggins, et Kevon Looney s’est démultiplié pour signer son deuxième double-double d’affilée avec 11 points et 11 rebonds. Une première pour lui en carrière !

« Je savais juste que toute l’attention serait portée sur Klay (Thompson) et Jordan (Poole), et je me devais d’être plus agressif, à la fois dans la création et les points » explique Kevon Looney. « Je voulais un peu donner le ton, être plus agressif… Simplement tenter de créer et de faire les bonnes lectures. »

Déjà face aux Sixers, en l’absence de Draymond Green, Kevon Looney avait prouvé qu’on pouvait compter sur lui pour créer du jeu, et ne pas être uniquement un poseur d’écrans. « J’insiste, il l’avait déjà fait auparavant » réagit Steve Kerr. « Quand Draymond est forfait, Kevon endosse ce rôle dans notre attaque, celui du gars qui prend la balle, fais du main à main, qui fait circuler la balle… Il est si intelligent, et il n’avait pas perdu un ballon dans ce match. »

Kevon Looney, le relais parfait entre les générations

Même si les Warriors avaient craqué sur la durée face aux Sixers, Kevon Looney en avait profité pour signer son match le plus complet en carrière : 14 points, 11 rebonds et 9 passes. A une passe du triple-double ! « En permanence, il fait le geste simple, le bon geste » poursuit Steve Kerr. « Franchement, on a davantage besoin de ça dans l’équipe. Loon le comprend. C’est un vétéran. C’est un champion. Il comprend le jeu. »

Autre qualité de Kevon Looney, inhérente à son âge, c’est sa capacité à faire le lien entre l’ancienne génération (Curry, Thompson, Green, Iguodala) et la nouvelle (Poole, Kuminga, Wiseman…). C’est d’ailleurs lui qui avait joué un rôle essentiel après le coup de poing de Draymond Green sur Jordan Poole.

« Dans le vestiaire, mon rôle est plutôt de rassembler tout le monde. Je suis au milieu au niveau de l’écart entre les âges et peut-être que dans la relation entre les jeunes et les anciens. J’essaie juste de relayer la culture et les habitudes de victoire que tous les anciens m’ont enseignées. J’essaie de l’apporter aux jeunes et de leur expliquer ce que les entraîneurs et les anciens attendent d’eux. »

Kevon Looney Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 GOS 5 4 57.1 50.0 0.0 0.8 1.2 2.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 1.8 2016-17 GOS 53 8 52.3 22.2 61.8 0.8 1.5 2.3 0.6 1.2 0.3 0.3 0.3 2.6 2017-18 GOS 66 14 58.0 20.0 54.5 1.3 2.0 3.3 0.6 1.6 0.5 0.5 0.9 4.1 2018-19 GOS 80 19 62.5 10.0 61.9 2.4 2.8 5.2 1.5 2.6 0.6 0.6 0.7 6.3 2019-20 GOS 20 13 36.7 7.1 75.0 1.4 1.9 3.3 1.0 1.7 0.6 0.6 0.3 3.4 2020-21 GOS 61 19 54.8 23.5 64.6 1.9 3.4 5.3 2.0 2.2 0.3 0.6 0.4 4.1 2021-22 GOS 82 21 57.1 0.0 60.0 2.5 4.7 7.3 2.0 2.6 0.6 0.8 0.6 6.0 2022-23 GOS 82 24 63.0 0.0 60.6 3.3 5.9 9.3 2.5 2.7 0.6 0.6 0.6 7.1 2023-24 GOS 74 16 59.7 0.0 67.5 1.9 3.7 5.7 1.8 2.1 0.4 0.7 0.4 4.5 Total 523 18 58.3 16.7 61.5 2.1 3.5 5.6 1.6 2.2 0.5 0.6 0.5 5.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.