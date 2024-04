Sans leur « Big Three », les Lakers se font corriger par les Suns

Orpheline de LeBron James, Anthony Davis, Devin Booker et Russell Westbrook, cette affiche habituellement bouillante entre les Suns et les Lakers n’avait clairement plus la même saveur, sur le papier. Impression confirmée sur le terrain, puisqu’il n’y a tout simplement pas eu match entre les deux équipes, Phoenix écrasant Los Angeles de bout en bout (130-104).

Cela aura au moins permis à Chris Paul (28 points, 8 passes), Deandre Ayton (21 points, 11 rebonds), Mikal Bridges (20 points) ou encore Dennis Schröder (30 points) de se mettre en évidence. Il s’agit de la troisième victoire d’affilée des hommes de Monty Williams, tandis que les joueurs de Darvin Ham sont stoppés après deux succès consécutifs.

— Un match à sens unique. Il a fallu cinq minutes aux Suns, puis un run de 18-1 en leur faveur, pour qu’ils prennent la mesure des Lakers et pour qu’ils leur mettent un coup derrière le crâne. Après un quart-temps (38-24), le suspense n’était déjà plus au rendez-vous et, plus la première période avançait, plus l’écart grimpait, pour pointer jusqu’à +26 à un certain moment. En dépit d’un léger sursaut d’orgueil après la pause (91-77), les « Purple & Gold » n’ont rien montré de bon et ils se sont faits dominer dans tous les compartiments du jeu par Phoenix, très adroit, présent au rebond, propre avec le ballon et autoritaire dans la peinture.

— Le trio majeur de Phoenix a brillé. Sans Devin Booker, Chris Paul, Mikal Bridges et Deandre Ayton avaient pour mission de porter la quasi totalité des espoirs des Suns cette nuit et ils n’ont pas manqué de répondre présent. Auteurs de plus de la moitié des points de leur équipe, en alternant réussites extérieures et paniers près du cercle ou à mi-distance, ils n’ont juste pas eu à forcer leur talent, face à une défense des Lakers aux abonnés absents. Idéal en prévision de leur road-trip de six matchs qui se profile, à l’Ouest puis à l’Est, à partir de la fin de semaine.

✅ Le collectif de Phoenix. Outre le trio Chris Paul — Mikal Bridges — Deandre Ayton, dont il a été question précédemment, les Suns ont également pu s’appuyer sur de belles performances de Torrey Craig (17 points, 9 rebonds), Damion Lee (15 points, 6 rebonds), Landry Shamet (13 points) ou Ish Wainright (8 points, 5 rebonds) pour écraser les Lakers. Preuve qu’il ne pouvait rien leur arriver cette nuit, tant ils regorgeaient de joueurs capables d’avoir une influence positive sur cette partie.

✅ Dennis Schröder. Avec les absences de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, on pouvait s’attendre à ce que l’Allemand hérite du statut d’option offensive numéro une des Lakers et cela s’est confirmé. Seul joueur californien à surnager dans ce marasme collectif, en compagnie peut-être de Thomas Bryant (16 points, 5 rebonds) ou Kendrick Nunn (17 points), le meneur a pu faire ce qu’il sait faire de mieux, c’est-à-dire porter la balle, agresser la défense et accélérer quand il en avait envie, en sanctionnant parfois de loin. Sa meilleure sortie de la saison, d’un point de vue strictement individuel.

⛔ Max Christie. Ils sont plusieurs à s’être déchirés côté Lakers cette nuit, ou en tout cas ne pas avoir pesé du tout, mais le rookie californien —certes plein d’envie et de bonne volonté— a peut-être été le plus en souffrance de chaque côté du terrain. Incapable de trouver son rythme en attaque (2 points en 27 minutes, à 1/9 aux tirs et 0/3 à 3-pts…), il a aussi pris le bouillon en défense, notamment quand Chris Paul l’avait dans son collimateur en un contre-un. Un match à oublier, mais un match qui lui servira à coup sûr pour la suite.

Phoenix (19-12) : back-to-back contre Washington, dans la nuit de mardi à mercredi (03h00).

Los Angeles (13-17) : déplacement à Sacramento, dans la nuit de mercredi à jeudi (04h00).

