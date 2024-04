Le GM des Kings bientôt prolongé ?

De sereines fêtes de fin d’année en perspective pour Monte McNair ? Le journaliste Marc Stein rapporte en effet que le « General Nanager » des Kings devrait bien recevoir une prolongation de contrat dans les semaines à venir. L’officialisation pourrait être faite début 2023.

« Le fait que cela ne soit pas encore arrivé est une curiosité indéniable dans les cercles de la ligue », remarque d’ailleurs l’ « insider ». Il faut dire que le dirigeant californien, dans la dernière année de son contrat de trois ans, a mis un paquet d’arguments de son côté pour obtenir ce nouveau contrat.

On rappelle qu’avec les recrutements estivaux de Kevin Huerter et Malik Monk, sans oublier Mike Brown sur le banc, en plus du duo De’Aaron Fox – Domantas Sabonis qui trouve ses marques, les Kings font partie des bonnes surprises avec une 5e place à l’Ouest et un bilan de 16 victoires et 12 défaites.

Tous ces récents mouvements en interne portent la marque du décideur, à l’origine du transfert d’ampleur, et très commenté, en cours de saison passée : l’envoi de Tyrese Haliburton, Buddy Hield et Tristan Thompson aux Pacers, contre Justin Holiday, Jeremy Lamb et surtout Domantas Sabonis.

« Je dirais simplement que ma famille adore Sacramento et que nous sommes très heureux de la façon dont les choses se passent. On est juste concentrés sur la victoire et la poursuite de notre développement », déclarait Monte McNair il y a quelques jours.