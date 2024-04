De passage à Cleveland, J.R. Smith n’est pas passé inaperçu

J.R Smith était debout et avait déjà le bras levé, pensant que Donovan Mitchell allait signer le tir de la gagne. Il restait 3,5 secondes à jouer quand l’arrière des Cavs a déclenché son « step-back » face à Tim Hardaway Jr. Mavs et Cavs étaient alors à égalité (96-96). La joie anticipée de l’ancien joueur NBA s’est transformée en désillusion.

L’arbitre a considéré que l’arrière des Cavs avait poussé son adversaire texan pour se créer son tir (raté de toute façon). Faute offensive au grand dam des joueurs et du public local. Dépité, l’ancien joueur du Jazz est allé se « consoler » sur l’une des épaules de JR Smith, présent à ses côtés le long du terrain. « Je ne peux pas vraiment le répéter, mais il a ressenti la même chose que moi », rapporte Mitchell lorsqu’on lui a demandé ce que Smith avait pensé du coup de sifflet.

La scène a marqué le passage du double champion NBA au sein de la Rocket Mortgage FieldHouse, où il a été ovationné. Son plan initial était de venir à Cleveland pour la journée et d’assister à la rencontre de football américain entre les Browns et les Ravens. C’est là-bas que l’idée de passer voir les Cavs lui est venue. Il ne savait même pas qu’ils jouaient ce soir-là.

« J’essaie de garder un œil sur ces gars », commence-t-il par livrer à Cleveland.com. « Ce n’est pas exactement comme nous, mais leur état d’esprit et leur unité me rappellent un peu ce qu’on avait l’année du titre. Ils semblent y croire et Donovan est un ‘bad boy’. Il est un peu comme Dwyane (Wade) », compare le retraité qui a joué son dernier match dans la grande ligue en octobre 2020.

Celui-ci a évolué dans l’Ohio aux côtés de LeBron James de 2015 à 2019. Un mandat – son plus long avec celui à Denver – marqué par le titre historique remporté par les Cavaliers face aux Warriors en 2016. À voir si les Cavs version 2023, portés par leur duo d’arrières Donovan Mitchell – Darius Garland peuvent connaître le même destin dans les mois à venir…