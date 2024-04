Le retour de LaMelo Ball plombé par l’affreuse défense des Hornets

Les additions sont lourdes du côté de Charlotte ces derniers temps avec une moyenne de 126.8 points encaissés sur les cinq derniers matchs. Les Hornets ont encore pris une belle valise à domicile cette nuit dans la défaite en prolongation face aux Pistons de Killian Hayes (134-141).

C’est visiblement la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Steve Clifford qui a encore vu sa défense afficher un comportement trop laxiste, comme c’est trop souvent le cas depuis le début de saison. Le coach de la franchise de Caroline du Nord a ainsi profité de la conférence de presse pour livrer assez froidement son ressenti.

« Tant qu’on ne se souciera de rien d’autre que du nombre de points qu’on va marquer, on ne gagnera pas beaucoup de matchs », a-t-il lâché. « On ne défend pas, pas un seul gars. Il n’y a même pas une éclaircie. On ne court pas pour revenir en défense, on ne tient pas le ballon, sur nos situations de « pick-and-roll » et autres (…). Tout ce à quoi on pense, c’est scorer plus de points que l’autre équipe. Ça ne marche pas comme ça en NBA, et de manière générale, ça ne marche jamais ».

Le coup de gueule de Steve Clifford

Le coach des Hornets en a rajouté une couche sur l’attitude et le manque d’investissement de ses joueurs, conscient que sans un effort défensif autrement plus intense, son équipe n’arrivera à rien.

« Si tu veux jouer comme ça, tu ferais mieux d’avoir cinq All-Stars, et on n’a pas ce genre de talents. Ça ne marchera pas. On va devoir revenir à notre plan sur l’effort défensif. Ce n’est pas qu’on n’essaie pas de gagner, c’est qu’on s’y prend n’importe comment », a-t-il ajouté. « Tu ne peux pas juste surclasser l’adversaire grâce à l’attaque en NBA. Et tu ne peux pas décider que tu ne vas pas faire les efforts comme aller au rebond, arracher des ballons, mettre ton corps devant le ballon. Ça ne marche pas comme ça. C’est ce qu’on va essayer de changer ».

Le match des cancres de la conférence Est avait pourtant reconnu un regain d’intérêt suite à l’annonce du retour au jeu de LaMelo Ball. Le meneur s’est plutôt montré en forme en attaque avec 23 points et 11 passes décisives, mais n’a (comme toujours) pas vraiment brillé par sa vigueur en défense. Même lui a pourtant identifié le problème.

« Nous devons nous concentrer sur la défense et trouver une solution. Dès que nous y parviendrons, nous pourrons renverser la situation », a-t-il glissé après le match.