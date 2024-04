La MB.01 fête son anniversaire en « Volt »

Prochain modèle à paraître en test sur Basket USA, la « MB.02 » bat actuellement son plein sur le marché mondial. Puma a toutefois tenu à offrir un dernier clin d’œil à la première chaussure signature de LaMelo Ball, la MB.01, sortie le 16 décembre 2021, afin de fêter dignement son premier anniversaire.

Dans le style caractéristique des différents coloris proposés pour la MB.01, on retrouve une tige en vert « Volt » uni, avec quelques infimes finitions comme différents logos et inscriptions en noir.

Sortie ce 16 décembre sur Puma.com au prix de 120 dollars.

(Via NiceKicks)

—

