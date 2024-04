Tobias Harris, le soldat de l’ombre des 76ers

Si c’est avant tout sous l’impulsion du tandem Joel Embiid (31 points et 7 rebonds) – James Harden (21 points et 15 passes) au sommet de son art que les 76ers ont aisément disposé des Kings la nuit dernière à Philadelphie, la victoire ne se résumait pas pour autant aux deux stars de l’équipe.

En effet, l’effort fut collectif, avec des seconds couteaux qui ont tous apporté leur pierre à l’édifice dans la construction de cette victoire nette et sans bavure (123-103), la troisième de suite pour Doc Rivers et ses hommes.

En particulier Tobias Harris, deuxième plus important temps de jeu de son équipe la nuit dernière après James Harden, avec 34 minutes passées sur le parquet du Wells Fargo Center, et surtout très bien rentabilisées avec 21 points (9/17 aux tirs), 7 rebonds et 9 passes.

Une performance complète dans l’ombre de ses deux coéquipiers, mais qui reflète un changement de perspective adopté dernièrement par le natif de l’Etat de New York.

« C’est le fruit du développement de ma lecture du jeu. Par le passé, j’avais toujours cette approche de vouloir scorer, scorer et encore scorer. » a-t-il ainsi expliqué au Philadelphia Inquirer. « Désormais, je suis dans des situations que j’aborde différemment, en pensant d’abord à la passe. Ça m’ouvre complètement le champ des possibilités. C’est simplement de la patience. »

Une capacité d’adaptation au service de l’équipe

Dans les chiffres, on remarque bien que depuis deux ans, l’ancien des Clippers et des Pistons est moins tourné sur le scoring : il pointait à 19.5 points par match à la fin de la saison 2020/21, contre 17.1 points depuis le début de la saison 2021/22, le premier quart de la saison en cours inclus.

Un timing qui correspond à l’arrivée de James Harden dans la Cité de l’amour fraternel la saison passée, mais aussi à celle de la montée en puissance continue de Tyrese Maxey depuis deux ans, et qui démontre surtout que Tobias Harris a su s’adapter et recalibrer son jeu ces derniers mois, dans un rôle logiquement moins offensif et flashy que par le passé, mais davantage « all-around » afin de rester utile à son équipe.

À l’image de cette moyenne de 1.3 interception par match cette saison, la plus haute de sa carrière, au sein d’une équipe qui présente la quatrième meilleure défense de la ligue (109.8 points encaissés sur 100 possessions).

« Il est à fond dans ce rôle, toujours concentré, tant en attaque qu’en défense » appréciait d’ailleurs Joel Embiid, qui peut compter sur la présence stabilisatrice de son coéquipier du « frontcourt ». « Il ne force pas, joue de la bonne manière. En plantant des tirs quand on en a besoin, et en créant des opportunités pour ses coéquipiers. »

Tobias Harris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 MIL 42 11 46.7 26.1 81.5 0.7 1.7 2.4 0.5 1.1 0.3 0.7 0.2 5.0 2012-13 * All Teams 55 24 45.5 31.5 75.2 1.3 3.9 5.2 1.3 2.2 0.6 1.2 0.8 11.0 2012-13 * MIL 28 12 46.1 33.3 88.5 0.6 1.4 2.0 0.5 1.1 0.3 0.6 0.3 4.9 2012-13 * ORL 27 36 45.3 31.0 72.1 2.1 6.4 8.5 2.1 3.3 0.9 1.8 1.4 17.3 2013-14 ORL 61 30 46.4 25.4 80.7 1.4 5.5 7.0 1.3 2.3 0.7 1.3 0.4 14.6 2014-15 ORL 68 35 46.6 36.4 78.8 1.1 5.3 6.3 1.8 2.0 1.0 1.7 0.5 17.1 2015-16 * All Teams 76 33 46.9 33.5 83.1 1.3 5.5 6.7 2.2 2.0 0.9 1.4 0.5 14.7 2015-16 * ORL 49 33 46.4 31.1 78.4 1.5 5.5 7.0 2.0 1.9 1.0 1.6 0.6 13.7 2015-16 * DET 27 34 47.7 37.5 91.1 0.9 5.3 6.2 2.6 2.3 0.7 1.1 0.4 16.6 2016-17 DET 82 31 48.0 34.6 84.1 0.8 4.3 5.1 1.7 1.6 0.7 1.2 0.5 16.1 2017-18 * All Teams 80 33 46.0 41.1 82.9 0.7 4.7 5.5 2.4 2.1 0.9 1.3 0.4 18.6 2017-18 * DET 48 33 45.1 40.9 84.6 0.8 4.3 5.1 2.0 1.9 0.7 1.1 0.3 18.1 2017-18 * LAC 32 35 47.3 41.4 80.0 0.7 5.3 6.0 3.1 2.3 1.2 1.7 0.6 19.3 2018-19 * All Teams 82 35 48.7 39.7 86.6 0.8 7.0 7.9 2.8 2.2 0.6 1.8 0.5 20.1 2018-19 * LAC 55 35 49.6 43.4 87.7 0.7 7.2 7.9 2.7 2.2 0.7 2.0 0.4 21.0 2018-19 * PHL 27 35 46.9 32.6 84.1 1.2 6.7 7.9 2.9 2.3 0.4 1.6 0.5 18.2 2019-20 PHL 72 34 47.1 36.7 80.6 1.0 5.9 6.9 3.2 2.3 0.7 1.4 0.6 19.6 2020-21 PHL 62 33 51.2 39.4 89.2 1.0 5.8 6.8 3.6 1.9 0.9 1.7 0.8 19.5 2021-22 PHL 73 35 48.2 36.7 84.2 1.1 5.7 6.8 3.5 2.3 0.6 1.6 0.6 17.2 2022-23 PHL 74 33 50.1 38.9 87.6 0.9 4.8 5.7 2.5 2.0 0.9 1.2 0.5 14.7 2023-24 PHL 68 34 48.6 34.8 87.5 1.1 5.3 6.5 3.1 1.7 1.0 1.3 0.6 17.2 Total 895 32 47.8 36.8 83.4 1.0 5.2 6.2 2.4 2.0 0.8 1.4 0.5 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.