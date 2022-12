Les Kings s’écroulent à Philadelphie

Troisième succès de suite pour les Sixers, faciles vainqueurs à domicile des Kings (123-103), qui en étaient à la quatrième étape de leur « road-trip » de six matchs dans la conférence Est.

Les hommes de Mike Brown, en déplacement depuis maintenant une semaine, sont d’entrée apparus fatigués, comme vidés et dépourvus de la moindre énergie, courts sur tous les tirs et dans leurs intentions des deux côtés du terrain. À l’image de cette première mi-temps cauchemardesque, au cours de laquelle ils enregistraient davantage de pertes de balle (12) que de passes (9), pendant que les 76ers étaient eux diaboliquement efficace en attaque (59% aux tirs dont 53% derrière l’arc, 21 passes sur 26 tirs), s’offrant une avance de 25 points à la pause (80-55), et par la même occasion une seconde période des plus tranquilles.

En résumé, les Kings, plombés par leur maladresse (38/92, dont 10/42 à 3-pts), n’ont pas existé et se sont logiquement inclinés. Un constat finalement pas si étonnant pour une équipe qui joue son quatrième match de suite à l’extérieur en l’espace d’une semaine.

De leur côté, les 76ers, avec les Knicks et les Nets, sont clairement l’équipe en forme dans la conférence Est en ce moment et s’approchent de plus en plus du podium, alors que Joel Embiid joue peut-être le meilleur basket de sa carrière, que James Harden monte en puissance et que le retour de Tyrese Maxey n’est plus si loin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– De’Aaron Fox transparent pour son retour. Absent lors des deux dernières sorties de son équipe, à Cleveland puis New York, « Swipa » a finalement incarné à lui seul l’impuissance des Kings dans cette rencontre. En 29 minutes, il n’a été ni rentable ni efficace, avec 13 points en 15 tirs, pour une seule passe mais 3 pertes de balle. Le manque de rythme était flagrant, et c’est toute l’attaque de son équipe qui en a pâti.

TOPS & FLOPS

✅ Joel Embiid et James Harden. A la mi-temps, le premier pointait déjà à 21 points, quand le second avait déjà validé un double-double avec 17 points et 10 passes. Au final, 31 points et 7 rebonds pour le pivot des 76ers, et 21 points, 15 passes et 5 interceptions (mais 6 pertes de balle) pour son acolyte du « pick-and-roll », qui confirme une montée en puissance certaine depuis son retour de blessure. Les deux stars de Philly ont montré la voie dans cette rouste infligée aux Kings, et leur connexion en attaque s’embellit match après match.

✅ Domantas Sabonis. Pour la cinquième fois de suite, le pivot lituanien des Kings a signé un double-double, cette fois avec 22 points et 10 rebonds. Ultra efficace près du cercle (8/10 aux tirs, 6/7 aux lancers-francs) et dans la distribution avec 5 passes, « Domas » a en revanche affiché davantage de difficultés de l’autre côté, en défense face à Joel Embiid notamment, commettant ses 4 fautes face au pivot des 76ers. Mais dans l’ensemble, et comme depuis le début du « road-trip » des Kings, il a été le meilleur joueur de son équipe sur le parquet.

✅ Malik Monk. Passé complètement au travers de son match au Madison Square Garden, la sixième homme des Kings s’est rattrapé, avec 16 points, 3 rebonds et 4 passes en sortie de banc. Intéressant par son « playmaking », l’ancien joueur des Hornets et des Lakers a aussi été très agressif vers le cercle, récolant 7 lancers-francs, tous convertis.

⛔️ Davion Mitchell. Dans des proportions encore plus grandes que celui dont il est la doublure sur le poste de meneur, De’Aaron Fox, le musculeux Davion Mitchell s’est loupé : 2 points à 1/8 aux tirs. Même sa défense sur l’homme, son fond de commerce le plus sûr habituellement, n’a pas été transcendante face aux arrières des 76ers, même s’il enregistre tout de même 2 contres. Au final, seules 4 passes sont à noter parmi les points positifs de son match.

LA SUITE

– 76ers (15-12) : réception des Warriors, dans la nuit de vendredi à samedi (01h30)

– Kings (14-12) : « back-to-back » à Toronto (01h30)