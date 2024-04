James Harden retrouve ses sensations et toute l’attaque des Sixers en profite

Bien sûr, Joel Embiid a été le grand artisan de la victoire des Sixers face aux Hornets, avec ses 53 points et 12 rebonds, mais il n’a pas été le seul à se mettre en évidence. Outre le Camerounais, c’est ainsi James Harden qui a aussi fait beaucoup de mal à la défense de Charlotte (131 points encaissés…), tant au scoring qu’à la création.

En effet, au bord du triple-double avec ses 19 points, 9 rebonds et 16 passes décisives, le MVP 2018 a sans doute livré l’un de ses meilleurs matchs de la saison, ne forçant presque rien offensivement : 6/12 aux tirs, dont 3/8 à 3-pts, 4/5 aux lancers et 4 ballons perdus.

« James [Harden] a été incroyable. Il a été meneur, facilitateur et scoreur à la fois. C’est exactement ce dont nous parlions et c’était phénoménal à voir », jugeait après coup son coach, Doc Rivers.

Déjà précieux contre les Lakers vendredi soir (28 points, dont 9 en prolongation, avec également 12 passes décisives), qui avaient d’ailleurs concédé 133 points en Pennsylvanie, James Harden a remis le couvert face aux Hornets, incapables de trouver la moindre solution devant toute sa maîtrise offensive.

« [Je prends] juste les possessions les unes après les autres », racontait le principal intéressé, en conférence de presse. « J’ai vu que Joel [Embiid] était dans un grand soir, donc c’était juste légitime de lui donner la balle. De’Anthony [Melton] a également inscrit quelques shoots à 3-pts et j’ai essayé de le servir. En fait, j’ai simplement tenté de trouver le bon mélange, le bon équilibre au niveau du scoring. »

La clé de la réussite de Philadelphie ?

En plus de sanctionner lui-même ses défenseurs, quand ils lui laissent trop d’espace, James Harden prend un malin plaisir à découper les défenses avec Joel Embiid, notamment sur pick-and-roll. Sur le terrain, la connexion entre les deux hommes est de plus en plus naturelle, et tout le danger qu’ils représentent offre des possibilités aux autres joueurs de Philadelphie, tels Tobias Harris, De’Anthony Melton ou Shake Milton.

« Quand Joel [Embiid] est dans un grand soir, nos shooteurs et nos autres joueurs ont besoin d’opportunités, car si tout le monde est à son meilleur niveau, joue bien et inscrit ses shoots, alors ce sera très difficile de nous battre », ajoutait le chef d’orchestre de Philly. « Cela nous donne cette confiance et cette énergie pour nous démener en défense et obtenir des stops. [Le match d’hier soir] en était le parfait exemple. »

De bon augure pour la suite, alors que les Sixers (14 victoires – 12 défaites, 5e à l’Est) s’efforcent toujours de trouver leur rythme de croisière collectivement.

La bonne nouvelle, c’est que leur défense est en place (109.5 au Defensive Rating, le 4e meilleur de la ligue) et qu’il ne leur reste « plus qu’à » se mettre au niveau en attaque (112.2 à l’Offensive Rating, le 14e meilleur de la ligue). Mais avec la montée en puissance James Harden et le retour prochain de Tyrese Maxey, il y a de fortes chances pour que les hommes de Doc Rivers trouvent (enfin) la bonne formule…

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.2 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.4 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.9 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.3 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.9 6.9 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.1 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 71 35 42.9 38.3 88.0 0.5 4.7 5.2 8.6 1.8 1.1 2.6 0.8 16.7 Total 1071 35 44.1 36.4 86.1 0.8 4.9 5.6 7.1 2.5 1.5 3.7 0.6 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.