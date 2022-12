Chris Duarte de retour… en G-League

Chris Duarte se remet lentement mais sûrement de son entorse à la cheville droite contractée début novembre. Après avoir retrouvé les terrains d’entraînement avec les Pacers, l’ailier a été assigné en G-League, aux Mad Ants de Fort Wayne, depuis lundi. L’occasion pour lui de retrouver la compétition avant de réintégrer l’équipe première.

« C’est une excellente occasion de lui donner du vrai rythme », a avancé son coach, Rick Carlisle. « En ce moment, le temps d’entraînement est difficile à trouver. Nous avons discuté du calendrier, donc nous en avons parlé ces deux derniers jours. Chris est enthousiaste à l’idée de revenir sur le terrain et d’avoir une chance de vraiment monter en puissance. Après ça, nous verrons bien ».

Chris Duarte est donc à l’entraînement avec l’équipe réserve de la franchise d’Indiana et devrait participer à deux matchs de G-League face au Wisconsin Herd ce soir et vendredi.

Un retour aux Pacers dès dimanche ?

Si tout se passe bien, il pourrait alors viser un retour dans le groupe de Rick Carlisle dès ce dimanche pour affronter les Knicks. Pour l’instant, l’important est de remonter en régime grâce à la G-League.

« Après l’entraînement d’aujourd’hui, la première chose qu’il m’a dite était : ‘Je me sens mieux que prévu' », a ajouté Rick Carlisle. « Nous voulons qu’il se sente bien. Lorsque vous revenez d’une blessure difficile et que vous essayez de vous en sortir pour retrouver l’environnement du jeu, c’est compliqué. Il n’y a rien de tel que l’adrénaline d’un match pour vous faire passer le cap et vous ramener à ce niveau. »

Même si d’autres joueurs comme Bennedict Mathurin, Aaron Nesmith ou Andrew Nembhard ont plutôt bien compensé l’absence de Chris Duarte, Rick Carlisle compte toujours sur la polyvalence de son arrière/ailier.

« C’est un bon joueur. Il est long et athlétique et c’est un bon shooteur. Il a fait beaucoup de progrès depuis qu’il est ici. Nous devons juste commencer par le remettre en bonne santé. C’est un joueur extérieur de plus qui peut faire plusieurs choses sur le terrain et qui nous manque. Nous avons beaucoup d’ailiers, mais il est un peu différent des autres gars que nous avons. Un gars comme lui vous manque quand il n’est pas là », a conclu Rick Carlisle.