Déjà un nouveau coloris de prévu pour la KD 3

Après avoir annoncé le retour de la KD 3 sous son coloris initial, en rouge, porté par Kevin Durant lors du All-Star Game 2011, voici déjà des images d’une nouvelle KD 3, également prévue pour 2023.

Dans le style du dernier coloris « Maccabi » de la LeBron 2, la troisième chaussure signature de Kevin Durant se présente cette fois avec une tige majoritairement en blanc-blanc nacré et des finitions dorées, comme sur le « Swoosh » et ses contours, le logo KD sur la languette, et une partie de la semelle.

Ce modèle devrait sortir après la KD 3 rouge, prévue pour le mois de février.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Air Jordan 12 Retro Black Taxi. La Air Jordan 12 Retro marque le retour du célèbre modèle de Tinker Hatfield sorti en 1996, le premier de la gamme signature à intégrer l’amorti Zoom Air. Les matières premium dans l’empeigne créent un look de saison.