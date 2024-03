Prêt pour le grand retour de la KD 3 ?

C’était il y a bientôt douze ans déjà. Kevin Durant fêtait sa première titularisation à un All-Star Game. Pour fêter ça, Nike avait préparé la KD 3 que le joueur d’OKC à l’époque allait porter à cette occasion.

La marque à la virgule avait opté pour un coloris rouge, comme les couleurs portées par les joueurs sélectionnés dans la conférence Ouest, avec un léger dégradé allant jusqu’au noir sur l’empeigne, sur lequel ressort un gros « Swoosh » blanc.

La languette est plutôt originale, avec un trou au milieu, tandis que le talon fait ressortir sur des mini-pastilles noires les lettres « K » et « D » ainsi que les chiffres 3 et 5, comme le numéro porté par KD.

Cette KD 3 effectuera donc son retour autour du prochain All-Star Game, en février 2023.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike LeBron XX Trinity. Plus légère, plus proche du sol, ultra-moderne et incroyablement rapide, la Lebron XX Trinity revient dans un coloris inspiré du passage du King à Miami. Livraison et retour offert.