Andrew Wiggins reste à l’infirmerie

Absent depuis une semaine, Andrew Wiggins ne reviendra pas tout de suite. Les Warriors ont annoncé que sa contracture aux adducteurs allait dans le bons sens, mais qu’il n’était pas encore capable de rejouer. Le deuxième meilleur marqueur de Golden State est d’ores et déjà forfait pour les rencontres face aux Bucks et aux Pacers.

Il accompagne ses coéquipiers en déplacement à l’Est, et il pourrait reprendre vendredi pour le choc face aux Sixers.

Dans le même temps, les Warriors ont décidé de rappeler le rookie Patrick Baldwin Jr. On peut y voir un « cadeau » puisque la franchise l’emmène ainsi chez lui, à Milwaukee. Comme Jordan Poole et Kevon Looney, Patrick Baldwin Jr. est natif de Milwaukee, et il sort de l’université de Wisconsin-Milwaukee où il jouait pour son papa.

Une soirée qui ne sera pas comme les autres non plus pour Donte DiVincenzo, puisqu’il a évolué pendant quatre ans aux Bucks, et qu’il y a même gagné le titre en 2021.