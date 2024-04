La surprenante maladresse aux lancers-francs des Mavericks

Tension maximale au sein de l’American Airlines Center. Dorian Finney-Smith avait sans doute la victoire face aux Bucks au bout des doigts. Mais ses deux lancers-francs, à neuf secondes du terme pour offrir trois points d’avance aux Mavs, ont roulé sur le cercle. Derrière, Brook Lopez s’est chargé d’inscrire le panier de la gagne…

En manquant leurs six derniers lancers, les Texans, auteurs d’un 10/24 sur la ligne dans l’ensemble, ont fait dans l’auto-sabordage. Un tel niveau de maladresse était d’ailleurs du jamais vu dans l’histoire de la franchise.

Le souci, c’est que le mal est récurrent chez eux cette année. « On aurait probablement cinq victoires de plus si on savait tirer des lancers-francs. Facilement. On a connu le même phénomène au début de l’année dernière et pour je ne sais quelle raison, c’est devenu un talon d’Achille », regrette Mark Cuban, dont la formation avait shooté sous la barre des 75% de réussite durant les deux premiers mois de compétition la saison passée.

Cette année ? Les Mavs shootent avec un très faiblard 72.3% sur la ligne où seuls les Grizzlies font pire dans la ligue (69.8% !). Une telle défaillance est historiquement inhabituelle chez les Mavs. Lorsque Mark Cuban a racheté la franchise il y a plus de vingt ans, un certain Gary Boren était en place. Sous le mandat de plus de 20 ans de ce coach spécialisé de l’exercice, qui n’est plus là depuis, les Mavs n’avaient terminé qu’à deux deux reprises en dehors du Top 10 de meilleures équipes de la ligue sur la ligne.

Le mauvais exemple Luka Doncic

Régulièrement dans le Top 5 voire sur le podium des formations les plus adroites par le passé, les Mavs d’aujourd’hui se doivent de réagir. À commencer par Luka Doncic qui n’a jamais tenté et converti autant de lancers-francs en carrière, mais n’a également jamais été aussi peu adroit (71%). Deuxième meilleur marqueur de l’équipe, Christian Wood (68.5%), à la peine depuis quelques années dans ce secteur, est également concerné.

Jason Kidd assure pourtant que sa troupe travaille « tout le temps » sur cette ligne. « On doit s’en occuper, on doit continuer à y travailler. On ne peut pas le négliger. Cela fait partie du jeu », insiste le coach dont trois autres joueurs majeurs (Dorian Finney-Smith, Dwight Powell et Reggie Bullock) shootent sous la barre des 70%. Son équipe est capable de s’appliquer. La preuve, au lendemain de leur défaite face aux Bucks, ils ont signé un très bon 22/26 sur le parquet des Bulls.

Mark Cuban s’est personnellement assuré que la question soit traitée en discutant avec les dirigeants de la franchise, Nico Harrison, le président, Michael Finley, son vice-président et Kidd. « Je leur ai dit de trouver une solution. Ils savent que c’est un problème. Ce n’est pas comme si on ne voyait pas les feuilles de stats. Et ce n’est pas comme si on se disait ‘Eh, tout finira par s’arranger’. C’est quelque chose sur lequel on doit travailler. »