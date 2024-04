Les Lakers satisfaits de leur « road trip »

Entre le 2 et le 11 décembre, les Lakers ont voyagé pendant six matches dans la conférence Est : Milwaukee, Washington, Cleveland, Toronto, Philadelphie et Detroit. Résultat : trois victoires pour trois défaites.

Quel bilan pour ses troupes Darvin Ham tire-t-il de ce « road trip », le plus long de leur saison ?

« Ce fut comme une tempête », compare le coach des Californiens pour ESPN. « Mais je suis satisfait de notre équipe. On a fait beaucoup de bonnes choses. Il y a des choses qu’on peut mieux faire, mais on va dans la bonne direction. Ça me réjouit. »

Sur les trois défaites, il faut préciser qu’à Cleveland, Anthony Davis était malade et n’a joué que huit minutes, alors que ni l’intérieur ni LeBron James n’étaient présents à Toronto. Et les Lakers ont failli renverser les Sixers.

En plus de Washington et Detroit, il y a surtout ce gros succès face à Giannis Antetokounmpo et ses Bucks.

« Je trouve que c’était un bon road trip », juge LeBron James pour le Los Angeles Times. « Jouer six matches en onze jours, ça permet d’être soudé ensemble. On a bien commencé, puis les blessures, les maladies ont cassé le rythme. Mais globalement, on a bien joué. On termine sur une bonne note, ce qui est toujours positif. »

Anthony Davis fait la même analyse que son coéquipier. Quand le duo de All-Stars a pu jouer tout un match ensemble, les Lakers ont donc remporté trois matches sur quatre.

« C’est moi qui fait perdre la rencontre à Philadelphie », avance l’intérieur, en référence à son seul lancer-franc manqué de la partie dans les dernières secondes. « LeBron et moi, on a manqué un match, et je n’ai pas joué à Cleveland… Donc on peut considérer que, à 50% de victoires, c’est un road trip réussi. Je suis impatient de rentrer, pour dormir dans mon lit et revoir ma famille. »