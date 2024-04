Les Sixers soulagés d’avoir évité le pire

Anthony Davis va sûrement ruminer un bon moment son seul lancer-franc manqué de la partie à Philadelphie. L’intérieur des Lakers avait réalisé un parfait 13/13 avant de chuter, alors qu’une réussite aurait donné un point d’avance aux Lakers à 3.7 secondes de la fin.

Un scénario impensable seulement 27 secondes auparavant, puisque les Sixers menaient 119-110 et semblaient tranquillement filer vers la victoire…

« On aurait dû commencer (la conférence de presse) 15 minutes plus tôt », s’amuse Doc Rivers pour l’Inquirer. « On va prendre la victoire. Et habituellement, quand on lâche une telle avance, se ressaisir et bien jouer en prolongation, c’est rare. Donc j’ai dit à mes joueurs que j’étais très fier de ça. Mais on doit corriger nos erreurs dans les derniers secondes. »

Le coach des Sixers préfère mettre l’accent sur la victoire et donc voir le verre à moitié plein car, en effet, les trente dernières secondes de son équipe furent calamiteuses.

Dans le détail, on retrouve deux remises en jeu ratées de suite, puis une défense absente sur le shoot à 3-pts d’Austin Reaves. Avant un lancer-franc raté de De’Anthony Melton, puis une faute de Matisse Thybulle sur ce même Austin Reaves, derrière l’arc. Enfin, une troisième remise en jeu ratée, qui va conduire au 1/2 d’Anthony Davis.

Cette séquence est un parfait condensé de tout ce qu’il ne faut pas faire. « J’essaie encore de comprendre ce qu’il s’est passé », concède Joel Embiid pour ESPN. « On n’aurait jamais dû se retrouver dans cette position. On a eu une nouvelle opportunité de l’emporter et j’en suis heureux. »

Les Sixers vont ensuite dominer la prolongation, la remportant 13-2. Comment les troupes de Doc Rivers ont-elles réussi à se reprendre après un tel effondrement ? « Probablement parce qu’on était déçu d’avoir gâché notre avance », raconte Tobias Harris. « On savait qu’on devait tout faire pour repartir avec la victoire. »

https://www.youtube.com/watch?v=YC2tTHfRkyM