Comment les Grizzlies ont appris à jouer sans Desmond Bane

Bon mal, mal an, les Grizzlies sont contraints de jongler avec les blessures de joueurs majeurs, et depuis plusieurs semaines, ils doivent composer sans Desmond Bane, auteur d’un début de saison canon avant de se blesser au gros orteil. Dans un premier temps, les coéquipiers de Ja Morant ont eu du mal avec une victoire en six matches, et puis Taylor Jenkins semble avoir trouvé la solution.

Pour preuve, les Grizzlies restent sur cinq victoires d’affilée, et depuis cette nuit, ils sont deuxièmes de la conférence Ouest. « Je pense qu’il y a eu un déclic il y a deux semaines quand on s’est dit qu’il ne fallait pas en faire plus, mais faire mieux. A partir de ce message, les gars ont pris conscience de leurs nouveaux rôles » note Taylor Jenkins.

Comme l’explique le Commercial Appeal, les Grizzlies avaient l’habitude de jouer sans Ja Morant, Jaren Jackson Jr. et Dillon Brooks, abonnés à l’infirmerie depuis deux, trois ans. En revanche, c’est la première fois depuis qu’il est devenu titulaire, que Desmond Bane passe plusieurs semaines loin des terrains.

Ja Morant de plus en plus complet

Tout a commencé avec Ja Morant. Comme il n’y a plus Desmond Bane à ses côtés, le meneur All-Star a eu tendance à trop en faire, et les adversaires ont blindé la raquette pour limiter ses pénétrations. Sauf que Ja Morant s’est adapté, et il n’a peut-être jamais été aussi complet et gestionnaire dans son jeu. Depuis que Desmond Bane est blessé, ik tourne à près de 9 passes de moyenne, et il a signé cinq double-double et deux triple-doubles !

Dans le même temps, Dillon Brooks a récupéré les « ticket shoots » de Desmond Bane, et son agressivité fait la différence. Il frôle les 20 points de moyenne, et même s’il est maladroit, sa confiance en lui en fait un danger permanent.

« Avec l’absence de Bane, il remplit un peu ce rôle » estime Tyus Jones. « C’est difficile, car nous lui en demandons beaucoup. Il s’occupe de l’adversaire le plus difficile pour nous, soir après soir, et nous avons une confiance extrême en lui chaque soir. Mais en même temps, d’un autre côté, on attend de lui qu’il marque aussi, et ça fait beaucoup à gérer. Mais il fait de l’excellent travail. »

La montée en puissance de Jaren Jackson Jr

Enfin, il y a le retour au premier plan de Jaren Jackson Jr. Il n’a joué que dix matches cette saison, et son temps de jeu reste limité, mais il a un vrai impact en défense par sa couverture et sa protection du cercle. « Peu importe où il se trouve sur le terrain, il peut se retrouver en tête de raquette et sur le ballon de l’autre côté » vante Ja Morant. « Quand ils pénètrent, il monte. Pour moi, qui met la pression sur le ballon, je n’ai pas trop à m’inquiéter si je suis dépassé. »

De l’autre côté du terrain, les Grizzlies jouent forcément davantage avec Jaren Jackson Jr, et il y a davantage d’alternance entre le jeu extérieur et intérieur. « Si les équipes font prise à deux sur Morant, ou si elles switchent comme on commence à le voir davantage, on est capable de les punir en lui donnant la balle à l’intérieur » conclut Taylor Jenkins.