La LeBron 20 aura son coloris « Christmas »

Noël approche les équipementiers ont préparé le coup pour être au rendez-vous. Nike a dégainé avec une version « Christmas » de la LeBron 20.

Celle-ci se présente avec une tige couleur sapin et des notes de rouge sur la languette, son logo sur le talon, les renforts au niveau des lacets et deux des trois logos « Swoosh ». L’ensemble repose sur une semelle intermédiaire blanche et une semelle extérieure habillée de motifs floraux en noir et blanc.

Détail qui a son importance, la LeBron 20 est pour l’instant annoncée pour le… 26 décembre (210 dollars).

(Via NiceKicks)

