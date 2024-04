La sortie de la dernière Air Jordan 11 de l’année est devenu un rendez-vous incontournable au fil des années. Après avoir fêté les 25 ans ce de modèle mythique en 2020, Jordan Brand avait présenté une version « Cool Grey » en décembre 2021, coloris qui avait été repris sur d’autres Air Jordan ensuite.

Cette année, Jordan Brand a opté pour le rouge cerise afin de boucler 2022 en beauté. La tige blanche est donc recouverte d’une base en cuir verni rouge « Cherry ». L’intérieur du col et les logos « Jumpman » apparaissent aussi en rouge.

Sa sortie a été avancée au 10 décembre (le 11 tombant un dimanche cette année). Le prix ne bouge pas en revanche : 225 dollars.

(Via NiceKicks)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike Air Deldon 1. L’amorti Air Strobel sur toute la longueur et l’unité Zoom Air à l’avant-pied procurent dynamisme et retour d’énergie pour des performances optimales tout au long du match. Livraison et retour offert.