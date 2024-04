Pour Nikola Vucevic et les Bulls, le retour à la maison a fait du bien

Sur une série de trois revers consécutifs avant cette nuit, les Bulls voyaient leur retour à domicile d’un bon oeil, après leur road-trip délicat (quatre défaites en six matchs). Mais pour renouer avec la victoire, contre des Wizards aussi en difficulté, Chicago avait surtout besoin que ses cadres se réveillent.

À commencer par Nikola Vucevic, parmi les plus critiqués de l’équipe depuis le début de saison, malgré son double-double de moyenne, et considéré comme le facteur X de la franchise de l’Illinois.

Attendu pour épauler DeMar DeRozan et Zach LaVine, comme troisième larron du « Big Three » local, le Monténégrin s’est montré justement à la hauteur face à Washington : 25 points et 11 rebonds en 36 minutes, à 10/16 aux tirs et 3/5 à 3-pts. Tout simplement sa meilleure prestation de l’exercice 2022/23…

« [Nikola Vucevic] a livré un grand match, du début à la fin », le félicitait son coach, Billy Donovan. « Il a été vraiment efficace, tout lui réussissait. Il a joué au poste, inscrit des tirs à mi-distance et même quelques 3-pts en seconde période. Mais je donne aussi beaucoup de crédit à DeMar [DeRozan] et Zach [LaVine], qui ont eu du mal au shoot pour démarrer, mais qui sont restés dans le match, tels des compétiteurs. »

Un trio au rendez-vous

Si DeMar DeRozan (27 points, 7 rebonds) et Zach LaVine (25 points, 7 rebonds, 5 passes) ont certes brillé la nuit dernière, on se rappellera tout de même que Nikola Vucevic s’est avéré très précieux en fin de partie. Notamment pour redonner définitivement l’avantage aux Bulls d’un petit hook, à trois minutes de la fin…

« Je venais de réussir quelques 3-pts, mais j’ai trouvé qu’il avait le meilleur duel [Kyle Kuzma défendait au poste, ndlr]. Nous nous faisons tous confiance entre nous. Je pense même qu’il a été victime d’une faute. Mais c’était une grande action », confiait Zach LaVine, le passeur.

« Cela démontre simplement toute la confiance qu’il accorde à ses coéquipiers et à moi, sur cette action précise », déclarait de son côté Nikola Vucevic, concernant son coéquipier. « C’est également quelque chose que nous avons évoquée ensemble, quand j’essaie de prendre position au poste. Généralement, si je ressors la balle et qu’il ne sent pas qu’il peut shooter, je vais reprendre position au poste, car mon défenseur se sera relâché. »

Sur la possession suivante, Nikola Vucevic s’est même permis de faire la différence en défense, en contrant la tentative de Monte Morris en pénétration, avant d’aller arracher deux rebonds offensifs dans la dernière minute. Preuve de l’influence positive du double All-Star sur le jeu de Chicago, aux côtés des patrons DeMar DeRozan et Zach LaVine, donc (28 points en cumulé dans le quatrième quart-temps).

« Nous avons tous fait notre travail. Nous aurions pu mieux faire sur beaucoup de choses, surtout dans les trois premiers quarts-temps, mais nous avons tous réussi des actions décisives à la fin », jugeait ainsi LaVine.

« Nous en sommes assurément capables. Il y aura des matchs où les autres joueurs hausseront le ton et nous déchargeront du poids de marquer. Mais tant que nous resterons agressifs et que nous nous bougerons les fesses, je pense que tout ira bien pour nous », ajoutait quant à lui DeRozan.

Nikola Vucevic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHL 51 16 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.7 0.7 5.6 2012-13 ORL 77 33 51.9 0.0 68.3 3.6 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 32 50.7 0.0 76.6 3.3 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 11.0 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29 46.8 30.7 66.9 2.4 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 30 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 * All Teams 70 34 47.7 40.0 84.0 2.1 9.6 11.7 3.8 2.0 0.9 1.8 0.7 23.4 2020-21 * ORL 44 34 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.6 2020-21 * CHI 26 33 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2021-22 CHI 73 33 47.3 31.4 76.0 2.0 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 34 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.7 2023-24 CHI 71 34 48.0 28.6 82.1 2.7 7.9 10.7 3.4 2.5 0.7 1.6 0.8 17.8 Total 894 31 49.5 34.0 76.7 2.5 8.0 10.5 2.8 2.4 0.9 1.7 0.9 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.