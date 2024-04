Erik Spoelstra est extrêmement fier de Victor Oladipo

La stat en dit long sur les absences répétées de Victor Oladipo depuis son arrivée au Heat en mars 2021. En 21 mois, et avant cette nuit, l’ancien arrière All-Star n’avait joué que 27 matches, dont 15 en playoffs. Mais après avoir traversé de grosses périodes de doute, au point d’envisager de mettre un terme à sa carrière, il a repris les chemins des terrains, cette nuit, pour la venue des Pistons.

Sur le plan collectif, ça s’est très mal passé puisque le Heat s’est incliné de 20 points à domicile, après un gros craquage en deuxième mi-temps. Mais pour Victor Oladipo, il y a d’abord le plaisir de rejouer.

« Evidemment, ce n’est pas le résultat que l’on voulait ou que je voulais. mais je suis heureux de rejouer. C’est juste bien d’être sur le terrain. Je suis optimiste sur le fait que je vais continuer de m’améliorer. Tout va se faire naturellement. »

Dans les faits, Victor Oladipo est entré en jeu à quatre minutes de la fin du premier quart-temps à la place de Caleb Martin. Après une belle ovation du public, il a tout de suite été jeté dans le grand bain avec une belle faute sur lui dès qu’il a touché le ballon. Il a mis ses lancers, et il a ensuite joué 19 minutes. Il termine avec 9 points, 2 rebonds et 2 passes, avec un 3 sur 9 aux tirs.

Victor Oladipo, plus de trois ans de galère, de blessures et de rechutes

Pour Erik Spoelstra, sa prestation est encourageante, mais en conférence de presse, il explique qu’il retient d’abord l’aspect humain d’un tel retour.

« C’est d’abord sur le plan humain. Oublions le basket, sa manière de jouer ce soir ou encore à quoi il a ressemblé… Pour moi, il y a avant tout l’aspect humain et on est vraiment heureux pour lui. Il a traversé tellement de choses depuis plus de trois ans… Il a montré tellement de persévérance et de force à bosser à l’abri des regards. On se retrouve seul, et c’est compliqué pour n’importe qui. Le fait qu’il soit de retour, c’est une étape importante. »

Le coach du Heat prévient aussi qu’il ne faut pas s’attendre à ce qu’il joue davantage, même s’il y a beaucoup d’absents.

« On va tempérer les attentes autour de lui car son temps de jeu sera limité pendant un certain temps, mais le plus important, c’est qu’il se soit très bien senti. Au moment où je vous parle, il était déjà prêt à aller à la muscu. C’est bon signe, et ça signifie que tout s’est bien passé. Cela veut dire que le programme qu’il a suivi était le bon ».

Victor Oladipo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 ORL 80 31 41.9 32.7 78.0 0.5 3.6 4.1 4.1 2.6 1.6 3.2 0.5 13.8 2014-15 ORL 72 36 43.6 33.9 81.9 0.7 3.5 4.2 4.1 2.6 1.7 2.8 0.3 17.9 2015-16 ORL 72 33 43.8 34.8 83.0 0.7 4.1 4.8 3.9 2.4 1.6 2.1 0.8 16.0 2016-17 OKC 67 33 44.2 36.1 75.3 0.6 3.8 4.3 2.6 2.3 1.2 1.8 0.3 15.9 2017-18 IND 75 34 47.7 37.1 79.9 0.6 4.6 5.2 4.3 2.3 2.4 2.9 0.8 23.1 2018-19 IND 36 32 42.3 34.3 73.0 0.6 5.0 5.6 5.2 2.0 1.7 2.3 0.3 18.8 2019-20 IND 19 28 39.4 31.7 81.4 0.5 3.5 4.0 3.0 1.9 0.9 2.5 0.2 14.5 2020-21 * All Teams 33 33 40.8 32.6 75.4 0.4 4.5 4.9 4.6 2.5 1.4 2.5 0.4 19.8 2020-21 * HOU 20 34 40.7 32.0 78.3 0.4 4.4 4.8 5.0 2.3 1.2 2.6 0.5 21.2 2020-21 * IND 9 33 42.1 36.2 73.0 0.1 5.6 5.7 4.2 2.6 1.7 2.0 0.2 20.0 2020-21 * MIA 4 28 37.2 23.5 66.7 0.8 2.8 3.5 3.5 3.3 1.8 3.5 0.5 12.0 2021-22 MIA 8 22 47.9 41.7 73.7 0.4 2.5 2.9 3.5 1.6 0.6 2.0 0.1 12.4 Total 462 33 43.8 34.8 79.0 0.6 4.0 4.6 4.0 2.4 1.6 2.6 0.5 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.